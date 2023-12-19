Сотни погибших и пострадавших: в Китае возросло количество жертв в результате землетрясения
Источник:Reuters
В ночь на 19 декабря Китай потрясло мощное землетрясение магнитудой 6,2. В результате толчков пострадали сотни людей.
Спасательные работы продолжаются. Все, что известно о жертвах и раненых в результате землетрясения в Китае, рассказывает 24 Канал.
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Сколько погибших и раненых в Китае
Государственное телевидение CCTV сообщило, что в результате землетрясения в провинции Ганьсу погибли 100 человек, еще 11 – в провинции Цинхай. Уже вскоре количество жертв возросло до 118.
Власти уже мобилизовали ряд экстренных служб. Впрочем, спасательные работы могут быть затруднены из-за минусовой температуры. Большая часть Китая борется с морозами. Начавшаяся на прошлой неделе волна холода продолжает охватывать страну.
В провинции Ганьсу по состоянию на 07:50 вторника (23:50 по Гринвичу в понедельник) во время землетрясения погибли 105 человек. Пострадали 397 человек. По состоянию на 09:30, по данным властей провинции, 16 человек находились в критическом состоянии.
Государственные СМИ также сообщили, что количество погибших в Цинхае возросло по меньшей мере до 13. Ранено 182 человека.
Кратко о последствиях землетрясения
- Государственное информагентство Xinhua сообщило, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в уезде Цзишишань провинции Ганьсу на северо-западе Китая в ночь с понедельника на вторник.
- Объявлена чрезвычайная ситуация четвертого уровня.
- По данным Китайского центра сейсмологических сетей, гипоцентр залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков – в поселке Люгоу, примерно в 8 километрах от административного центра уезда Цзишишань.
- В результате землетрясения повреждено 6 381 здание в Цзишишане.
- По состоянию на 08:00 вторника было зафиксировано 32 афтершока. Магнитуда наибольшего – 4,0. Об этом сообщил представитель провинциального департамента управления чрезвычайными ситуациями Хань Шуцзюнь.