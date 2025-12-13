Вблизи Севастополя произошло землетрясение: есть ли пострадавшие
- 12 декабря возле Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,4 на глубине 10 километров в Черном море.
- Повреждений сооружений и пострадавших в результате землетрясения не обнаружено.
Возле временно оккупированного Крыма 12 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4. Толчки почувствовали жители аннексированного Севастополя.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр и Главный центр специального контроля Украины.
Что известно о землетрясении возле Севастополя?
Землетрясение вблизи Крымского полуострова было зафиксировано 12 декабря около 19 часов 13 минут по киевскому времени. Толчки были на глубине 10 километров в Черном море в 26 километрах от Севастополя и в 300 километрах от Николаева.
Землетрясение в Севастополе 12 декабря / Карта Европейского средиземноморского сейсмологического центра
12 декабря 2025 года в 19:13:17 было зарегистрировано землетрясение из района Крыма, Украина, на глубине 16 километров. По классификации землетрясений относится к ощутимым,
– отметили в Главном центре специального контроля Украины.
Подземные толчки также подтвердил и так называемый "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Он заявил, что повреждений сооружений и пострадавших в городе в результате землетрясения не обнаружили.
Землетрясение относится к ощутимым / Карта Европейского средиземноморского сейсмологического центра
Справочно! Крым является сейсмоопасным регионом, который расположен на окраине Средиземноморского (Альпийско-Гималайского) складчатого пояса. Поэтому на полуострове могут ощущаться толчки земной коры.
Где еще в Украине фиксировали землетрясения недавно?
В Тернопольской области 11 декабря произошло землетрясение. Подземный толчок был ощутим примерно в половине 10 часов вечера.
Землетрясение зафиксировали на глубине 3 километров. По классификации оно относится к ощутимым.
До этого землетрясение ощущали на Прикарпатье 29 октября. Тогда его магнитуда составила 1,4, поэтому толчки были классифицированы как "неощутимые".