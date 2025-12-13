Вблизи Севастополя произошло землетрясение: есть ли пострадавшие

Возле временно оккупированного Крыма 12 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4. Толчки почувствовали жители аннексированного Севастополя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр и Главный центр специального контроля Украины.

К теме Возможны метровые волны: в Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения: в Украине

Что известно о землетрясении возле Севастополя?

Землетрясение вблизи Крымского полуострова было зафиксировано 12 декабря около 19 часов 13 минут по киевскому времени. Толчки были на глубине 10 километров в Черном море в 26 километрах от Севастополя и в 300 километрах от Николаева.



Землетрясение в Севастополе 12 декабря / Карта Европейского средиземноморского сейсмологического центра

12 декабря 2025 года в 19:13:17 было зарегистрировано землетрясение из района Крыма, Украина, на глубине 16 километров. По классификации землетрясений относится к ощутимым,

– отметили в Главном центре специального контроля Украины.

Подземные толчки также подтвердил и так называемый "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Он заявил, что повреждений сооружений и пострадавших в городе в результате землетрясения не обнаружили.



Землетрясение относится к ощутимым / Карта Европейского средиземноморского сейсмологического центра

Справочно! Крым является сейсмоопасным регионом, который расположен на окраине Средиземноморского (Альпийско-Гималайского) складчатого пояса. Поэтому на полуострове могут ощущаться толчки земной коры.

Где еще в Украине фиксировали землетрясения недавно?