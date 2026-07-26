Вблизи Львова произошло землетрясение: что известно

Недалеко от Львова ранним утром 26 июля зафиксировали землетрясение. Оно произошло на глубине 4 километра.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Что известно о землетрясении вблизи Львова?

Землетрясение было зарегистрировано на территории Пустомытовского городского общества Львовского района Львовской области. Подземный толчок был магнитудой 2,8, предварительно он произошел примерно в 05:24.

По классификации зафиксированное землетрясение относят к едва ощутимым.

Где именно произошло землетрясение во Львовской области 26 июля: смотрите на карте

Напомним, в июне вблизи временно оккупированного Крыма зафиксировали 5 землетрясений. Их эпицентры были в Черном море, по классификации эти подземные толчки были ощутимы.