Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Що відомо про землетрус поблизу Львова?

Землетрус було зареєстровано на території Пустомитівської міської громади Львівського району Львівської області. Підземний поштовх був магнітудою 2,8, попередньо, він стався приблизно о 05:24.

За класифікацією зафіксований землетрус відносять до ледве відчутних.

Де саме стався землетрус у Львівській області 26 липня: дивіться на карті

Нагадаємо, у червні поблизу тимчасово окупованого Криму зафіксували аж 5 землетрусів. Їхні епіцентри були у Чорному морі, за класифікацією ці підземні поштовхи були відчутними.