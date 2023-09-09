В Марокко произошло мощное землетрясение: количество жертв выросло вдвое
В Марокко вечером 8 сентября произошло мощное землетрясение. В результате этого природного бедствия многие местные и туристы получили ранения, а также есть большое количество жертв.
Пока точное количество людей, пострадавших или погибших после землетрясения, определить трудно, поскольку спасатели еще продолжают разбирать завалы. Все, что известно, о жертвах и пострадавших после землетрясения в Марокко – читайте в материале 24 Канала.
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Какое количество жертв и пострадавших в Марокко
В государственном телеканале Марокко Al Aoula сообщили, что по состоянию на 9:42, по киевскому времени, количество жертв землетрясения в Марокко выросло до 632 человек. Еще 329 человек получили ранения.
В министерстве внутренних дел страны также рассказали, что 51 человек находится в критическом состоянии.
По состоянию на 7:50, в государственном телеканале Al Aoula рассказали, что в результате землетрясения в Марокко по меньшей мере 296 человек погибли и более 150 получили ранения.
Что известно о землетрясении в Марокко
- В Марокко вечером 8 сентября произошло землетрясение в 16 километрах от населённого пункта Талат. Впоследствии стало известно, что магнитуда колебаний составила около 6,8 по школе Рихтера.
- Эпицентр землетрясения находился в горах Высокий Атлас, расположенных примерно в 72 километрах юго-западнее Марракеша. Это самый туристический город в стране.
- По словам очевидцев, землетрясение в Марокко было такой силы, что дома разрушались через несколько секунд. Также известно, что вследствие природного бедствия повреждения получили и исторические здания, являющиеся природным наследием ЮНЕСКО.
- Марокканские СМИ также отметили, что спасателям сложно добраться до самых пострадавших мест в результате землетрясения. Пока они разбирают завалы на дорогах страны.
- Кроме того, очевидцы сказали, что им понадобилось время, чтобы обнаружить землетрясение. К тому же количество жертв и пострадавших настолько масштабно, что скорые не успевают справиться со всеми людьми.