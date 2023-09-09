В Марокко произошло мощное землетрясение: количество жертв выросло вдвое

В Марокко вечером 8 сентября произошло мощное землетрясение. В результате этого природного бедствия многие местные и туристы получили ранения, а также есть большое количество жертв.

Пока точное количество людей, пострадавших или погибших после землетрясения, определить трудно, поскольку спасатели еще продолжают разбирать завалы. Все, что известно, о жертвах и пострадавших после землетрясения в Марокко – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Землетрясение в Марокко: спасатели не могут добраться до самых пострадавших районов

Какое количество жертв и пострадавших в Марокко

В государственном телеканале Марокко Al Aoula сообщили, что по состоянию на 9:42, по киевскому времени, количество жертв землетрясения в Марокко выросло до 632 человек. Еще 329 человек получили ранения.

В министерстве внутренних дел страны также рассказали, что 51 человек находится в критическом состоянии.

По состоянию на 7:50, в государственном телеканале Al Aoula рассказали, что в результате землетрясения в Марокко по меньшей мере 296 человек погибли и более 150 получили ранения.

Что известно о землетрясении в Марокко