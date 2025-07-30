Ночью среды, 30 июля, российскую Камчатку всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой более 8 баллов. Однако подземные толчки до сих пор не прекратились – вечером в регионе зафиксировали 5 повторных землетрясений в течение немного более 10 минут.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Данные опубликовал филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

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Что известно о повторных землетрясениях?

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского, первое землетрясение магнитудой 4,8 – в 273 километрах, второе – в 212 километрах, землетрясение магнитудой 5,3 – в 230 километрах, а 6,0 – в 402 километрах.

Эпицентр первого сейсмического явления находился на глубине 64,8 километра, второго – 10,8 километра, третьего – 66 километров, четвертого – 56,5 километра, пятого – 33 километра.

Во всех случаях сведений об ощутимости пока не поступало,

– говорится в сообщении.

Напомним, после подземных толчков на Камчатке цунами уже достигло Гавайских островов и затопило побережье. Власти призвали людей переместиться на возвышенность.