Камчатку трясло: где произошло землетрясение и куда может дойти цунами
- Сильное землетрясение магнитудой 8,8 произошло у берегов Камчатки, вызвав цунами, которое уже накрыло восточную часть России.
- Волна цунами угрожает нескольким странам.
В Тихом океане произошло сильное землетрясение магнитудой 8,8 у берегов Камчатки. После него последовала волна цунами.
Детали собрал 24 Канал.
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Каким странам грозит цунами 30 июля
Первые волны цунами уже накрыли восточную часть России. СМИ пишут, что в Северо-Курильске пострадал завод по переработке рыбы. Люди пытаются уехать с Камчатки, поэтому дороги забиты машинами.
В аэропорту Елизово с потолка падали панели и плафоны, 6 рейсов задерживаются на вылет.
На Курилах началась эвакуация. А в Петропавловске-Камчатском разрушены стены детского сада.
Показываем на карте Камчатку, где произошло землетрясение 30 июля 2025 года
В России волна цунами достигала до 4 метров. Впрочем, это может быть только начало и стихия пойдет дальше, на другие страны.
Предупреждение действует для Гавайских островов, острова Гуам, Американского Самоа, Аляски, Тихоокеанского побережья США и Японии. В последней предупреждение о цунами изменили на угрозу цунами.
Геологическая служба США (USGS) о землетрясении на Камчатке 30 июля / Скриншот 24 Канала
Трамп призвал американцев быть сильными, мониторить сайт национальной метеорологической службы и быть в безопасности.
Где действует предупреждение о цунами 30 июля / Скриншот 24 Канала
Цунами обычно происходит после землетрясений. Тогда движется вся толща воды, которая может пойти на берег. Важно, что цунами идет волнами, первая из которых не самая сильная.