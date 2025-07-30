Цунами дошло до США: есть ли последствия бедствия
- На Гавайях волны достигли более 1,5 метра. Ряд штатов под угрозой цунами.
- Власти проводят эвакуацию прибрежных зон на Гавайях, а порты и аэропорты закрыты.
30 июля ряд стран охватили последствия землетрясения на Дальнем Востоке. После того как землетрясение произошло возле Камчатки, в Тихом океане началось цунами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Какие последствия цунами в США 30 июля?
На Гавайях волны поднялись более чем на 1,5 метра. Вода ударила по Халейве, на северном берегу острова Оаху на Гавайях.
Штат Гавайи, часть Алеутских островов Аляски и часть Северной Калифорнии сейчас находятся под угрозой цунами – самым строгим уровнем опасности, – тогда как остальные части западного побережья США находятся под менее серьезным предупреждением о цунами. Первые волны цунами уже достигли Аляски, и сейчас волны начинают достигать Гавайев. Остальные западные штаты США готовятся к удару волн, которые ожидаются в ближайшие часы,
– говорится в заметке.
Речь идет о том, что впоследствии цунами может обрушиться на Орегон и Вашингтон, Калифорнию, Сан-Франциско, Лос-Анджелес.
"Калифорнийские чиновники спешат предупредить жителей о возможных волнах цунами. Шериф Монтерея приказал людям, проживающим на судах в Мосс-Лендинге, популярном месте для серфинга, эвакуироваться. Вертолеты пролетают над прибрежными районами Лос-Анджелеса, включая сирены, чтобы предупредить лодочников и пляжников о действующем предупреждении о цунами", – пишут журналисты.
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На Гавайях власти уверяют, что пока последствий стихии нет. Хотя на острове Оаху перед цунами сильно отступила вода.
Пока все в порядке. Мы не видели большой волны. Но когда вода отступила в Халейве и мы увидели несколько лодок, лежащих на сухих камнях и песке, это заставило нас задуматься. Такое не случается без причины,
– сказал губернатор Гавайев Джош Грин.
Американцев призывают не выходить на дороги и не звонить 911 без надобности. Людей из прибрежной зоны эвакуировали, Опра Уинфри открыла частную дорогу, чтобы люди могли выехать. Порты и аэропорты не работают.
Через несколько часов станет ясно, есть ли разрушения на Гавайях после цунами. Как известно, цунами идет волнами, одна сильнее другой. Поэтому пока рано говорить, что опасность миновала.