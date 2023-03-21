Румынию всколыхнуло сильное землетрясение: есть ли угроза для Украины
Источник:Главный центр специального контроля
Вечером 20 марта в Румынии в очередной раз произошло мощное землетрясение. Магнитуда составляла 5,0 по шкале Рихтера.
Специалисты отмечают, что по классификации землетрясение относится к сильным. Однако оно не несет угрозы для Украины.
Важно Эквадор потрясло мощное землетрясение: по меньшей мере 14 погибших и 380 раненых
Что известно о землетрясении в Румынии
Магнитуда землетрясения составила 5,0 по шкале Рихтера. По словам специалистов, из-за стихии возможны нарушения стыков трубопроводов, трещины в каменных заграждениях, а также могут быть случаи оползней на песчаных и каменных берегах рек.
Большинство людей напуганы и выбегают из помещений. Многие люди с усилием держатся на ногах. Колебания отмечаются водителями отдельных автомобилей,
– охарактеризовали эксперты землетрясение.
Впрочем, специалисты подчеркнули, что землетрясение с такими энергетическими характеристиками не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины.
Место, где произошло землетрясение / Карта
Последние землетрясения в мире
- В Эквадоре 18 марта произошло сильное землетрясение. Подземные толчки залегали на глубине 10 километров. Сообщалось о, по меньшей мере, 14 жертвах и 380 раненых.
- Недавно произошло землетрясение магнитудой 6,9 в районе островов Кермадек вблизи Новой Зеландии. Подземные толчки зафиксировали на глубине 152 километра. Европейский средиземноморский сейсмологический центр ранее оценил магнитуду толчков в 6,6, а глубину – в 183 километра.
- 23 февраля в Турции снова произошло землетрясение в одном из наиболее пострадавших регионов – в Хатае.
- Кстати, геологи ранее предупредили об угрозе еще одного мощного землетрясения в Турции. Оно может произойти на промышленном северо-западе страны – в Стамбуле.
- Кроме этого, 27 февраля в турецкой провинции Малатья произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Известно, что один человек погиб, а 69 получили ранения.
- Также известно, что кусок скалы упал на дом в одном из сел вблизи Адыямана. Опасность была и для других турецких домов.
- А в провинции Конья 24 февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. А почувствовали их в городе Эрегли, который стал эпицентром происшествия. Сообщений о разрушениях и жертвах в результате чрезвычайной ситуации не поступало. Однако на местах проводилось сканирование.