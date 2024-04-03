Мощное землетрясение всколыхнуло Тайвань: десятки зданий разрушены, есть жертва и пострадавшие

В среду 3 апреля на Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Это самый сильный толчок, который фиксировали на острове за последние по меньшей мере 25 лет.

Землетрясение на Тайване не только разрушило немало зданий. В результате подземных толчков погиб по меньшей мере один человек и несколько десятков получили ранения. Кроме того, существовала угроза цунами на островах южной Японии и Филиппин.

Читайте также Уже в четвертый раз за 3 месяца: в Исландии снова началось извержение вулкана

Известно о жертве и пострадавших

Местные телеканалы показывали видео с последствиями землетрясения. На них можно увидеть покосившиеся дома в малонаселенном восточном уезде Хуалянь, недалеко от эпицентра землетрясения.

По данным местных СМИ, некоторые люди оказались в ловушке. Сначала информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Как отметила местная полиция впоследствии, пострадали в результате землетрясения более 50 человек. Еще один человек, к сожалению, погиб.

Последствия землетрясения на Тайване / Фото пользователей сети

Также известно, что на острове разрушены по меньшей мере 26 зданий. Все еще продолжаются поисково-спасательные работы. Поэтому окончательная информация об убытках поступит позже.

Очевидцы снимают на камеру последствия землетрясения: смотрите видео

Землетрясение, которое обесточило несколько районов столицы Тайбэя, произошло в 07:58 по местному времени или же 02:58 по Киеву на глубине 15,5 километра вблизи восточного побережья Тайваня. Об этом сообщает Центральное метеорологическое управление Тайваня.

В небо поднималась пыль после подземных толчков: смотрите видео

Тем временем Японское метеорологическое агентство сообщило, что несколько небольших волн цунами достигли части южной префектуры Окинава. Позже оно снизило уровень предварительного предупреждения о цунами до рекомендательного. Тогда фиксировали, что магнитуду цунами пересмотрели до 7,7.

Существовала угроза цунами из-за землетрясения: смотрите видео

Дом наклонился из-за землетрясения на Тайване: смотрите видео

Водителей землетрясение застало на мосту: смотрите видео

Сейсмологическое агентство Филиппин также выпустило предупреждение для жителей прибрежных районов нескольких провинций. Их призвали эвакуироваться на более высокие места.

Мост на Тайване покачивается из-за землетрясения: смотрите видео

Фиксировали по меньшей мере 25 подземных толчков

Известно, что землетрясение ощущалось в Шанхае. Также китайские государственные СМИ сообщали, что толчки также ощущались в Фучжоу, Сямэне, Цюаньчжоу и Нинде в китайской провинции Фуцзянь.

Собеседник Reuters сообщал, что подземные толчки все еще ощущались в Тайбэе. А данные центрального метеорологического управления Тайваня свидетельствовали, что фиксировали по меньшей мере 25 подземных толчков.

Китайский центр сейсмических сетей фиксировал пять афтершоков магнитудой около 5 на Тайване в течение часа после первоначального землетрясения.

Официальное центральное информационное агентство Тайваня сообщило, чтоТогда подземные толчки магнитудой 7,6 унесли жизни около 2400 человек, а также разрушили или повредили 50 тысяч зданий. Это стало одним из самых сильных землетрясений в истории острова.

Обратим внимание, что крупнейшие тайваньские производители полупроводников TSMC и ASE провели эвакуацию своих сотрудников с предприятий. Заметим, что эти компании занимаются изготовлением микросхем для продукции Apple и Nvidia. Говорят, что производственные мощности не пострадали.

Вместе с тем эксперты отмечают, что полупроводники – чрезвычайно чувствительный продукт. И он может получить повреждения даже из-за незначительных подземных толчков. Поэтому под угрозой оказались целые партии чипов.