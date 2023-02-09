В Турции спустя 65 часов после землетрясения вытащили из-под завалов живых людей

В Турции до сих пор продолжается поисково-спасательная операция после серии мощных землетрясений, произошедшего 6 февраля. Спасатели разбирают завалы и находят людей. Впечатляет, но даже после 65 часов без еды и воды пострадавших находят в живых.

Чудо произошло в районе Нурдаги, в провинции Газиантеп. Там спасатели извлекли из-под завалов 61-летнего мужчину, который 65 часов находился в каменной ловушке.

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На месте его осмотрели врачи и госпитализировали в университетскую больницу Газиантепа. 61-летний Ахмет Курт чудом выжил под завалами.

Свидетелем спасения стал министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум, находящийся в зоне бедствия. Он поблагодарил спасателей за проделанную работу.

На 66 часов поисков в Малатии из-под завалов вытащили еще одного живого человека.

А 8 февраля сеть всколыхнуло фото восьмилетнего мальчика, которого чудом удалось спасти из-под завалов Он находился там в течение 52 часов. Ребенок улыбался, когда его освободили спасатели. Мальчик махал рукой прохожим, пока его уносили в безопасное место. Когда же он воссоединился со своей матерью, он начал плакать.



Ребенок находился под завалами 52 часа / Фото PAP\EPA

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