"Наказание за помощь Украине": россияне цинично радуются смертельному землетрясению в Турции

Турцию атаковали мощные землетрясения 6 февраля. На трагедию уже отреагировали россияне, которые злорадствуют смертями турецкого народа.

Так, жители страны-агрессорки считают, что землетрясение в Турции якобы устроили США. Подробнее о реакции россиян на трагедию – читайте далее в материале 24 Канала.

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Россияне злорадствуют смертельным землетрясением в Турции

В сети россияне уже начали писать, что трагедия в Турции будто произошла из-за их помощи Украине и отправке Bayraktar.

"Наказание за помощь Украине"

"Наотправлялись байракторов в Украину"

"От продажи байракторов в Украине больше заработали? За двуличие власти пришел бумеранг"

"Зато хоть теперь им будет не до игрушек в войне – со своими внутренними проблемами будут бороться"

Некоторые жители страны-террористки цинично заявили, что землетрясение "устроили США".

"Америка устроила, за отказ Эрдогана"

"Кажется, что США намеренно вызывают эти землетрясения"

Кроме этого, некоторые безмозглые россияне не верят, что трагедия произошла именно в Турции, потому что на фото лежит снег, а в стране его якобы нет.

"Там снег, это не Турция"

И, конечно, россияне успели цинично заявить, что такую трагедию якобы нужно устроить в столице Украины.

Так должна выглядеть Банковая в Киеве,

– пишут захватчики.

Реакция россиян на землетрясение в Турции / Скриншоты

Россия переживает не за людей, а за свои военные объекты

Министерство обороны России заявило, что его военные объекты не пострадали от сильного землетрясения, произошедшего в Турции и северо-западной Сирии.

Россия, тесно связанная с сирийским правительством во главе с президентом Башаром Асадом, сохраняет значительное военное присутствие в стране.

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