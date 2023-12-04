В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1: толчки ощущали даже в Стамбуле

По меньшей мере, в двух городах Турции люди чувствовали мощные землетрясения. Собственно, в Стамбуле и Бурсе. Власти страны заявили, что соответствующие службы – готовы. В то же время эксперты не уверены, что эти толчки являются предвестниками большего бедствия.

В понедельник утром, 4 декабря, стало известно о подземных колебаниях земной поверхности в Турции. По предварительной информации, магнитуда землетрясения составила 5,1. Его эпицентр расположен в провинции Бурса, ее округом является Муданья.

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Турцию всколыхнуло землетрясение

Специалисты уточняют, что землетрясение произошло в 8 километрах под земной поверхностью в районе Мраморного моря, однако его чувствовали люди в окрестных провинциях. В частности, интенсивные толчки встревожили жителей Гемлика – это муниципалитет и район в провинции Бурса.

Ситуацию комментировал ученый-сейсмолог Шюкрю Эрсой. Он заявил, что это землетрясение не было ожидаемым. Вместе с тем он подчеркнул: некорректно распространять в сети мнения, что эти толчки являются первыми ласточками более масштабных колебаний.



В Турции зафиксировали мощное землетрясение / Изображение CSEM EMSC

По словам ученого, такие и подобные землетрясения являются доказательством того, что существуют разломы в районе Мраморного моря и они живы.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая констатировал, что власти очень внимательно следят за развитием событий. Он заверил, что соответствующие службы отправили в район эпицентра землетрясения для проведения полевых работ, то есть сканирования земной поверхности.

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Вспомним, что в феврале этого года были мощные землетрясения в Турции, приведшие к гибели тысяч людей и многочисленным разрушениям. Также после этого штормы в акватории Черного моря стали более интенсивными. Один из последних ураганов заставил российских оккупантов отвести все корабли в пункты базирования.



Что делать в случае землетрясения / Инфографика 24 Канала