Черногорию всколыхнуло значительное землетрясение
В четверг, 14 марта, в Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Оно произошло утром, чем разбудило многих местных жителей.
Землетрясение могло нанести определенный ущерб в эпицентральной зоне. Об этом сообщает черногорское издание Vijesti.
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Землетрясение в Черногории
Согласно информации Института гидрометеорологии и сейсмологии, толчки зафиксировали в 04:06. Эпицентр находился в пяти километрах от города Чарадже в муниципалитете Никшич.
Там отметили, что эпицентр находился на глубине 14 километров.
Землетрясение было ощутимо. Большое количество людей написали в соцсетях, что толчки землетрясения разбудили их.
Что касается разрушений и пострадавших, то такой информации не сообщали. Однако Институт в сообщении отметил, что толчки такой силы могли вызвать определенные разрушения вблизи эпицентра.
Кроме этого, балканская служба "Радио Свобода" сообщили, что толчки были ощутимы также в соседней БиГ и Хорватии.
Другие случаи землетрясений в мире
- В Казахстане 4 марта ориентировочно в 11:20 зафиксировали сильное землетрясение. Его сила составляла не менее 5 баллов. Эпицентр землетрясения был ориентировочно в 40 километрах от Алматы – крупнейшего города Казахстана.
- 22 января стало известно, что в Китае на границе с Кыргызстаном и Казахстаном произошло землетрясение магнитудой 7. По данным служб, эпицентр располагался на китайско-киргизстанской границе. В 121 километре к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты в Казахстане.
- В центральной части Японии 1 января, произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков зафиксировали на побережье Японского моря вблизи префектуры Исикава на острове Хонсю. Землетрясение было достаточно сильным, поскольку его чувствовали также в Токио. Магнитуду землетрясения оценивают в 7,6.