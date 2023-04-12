Стихийное явление подобралось к Украине: в Карпатах произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали первое землетрясение в Ивано-Франковской области в 2023 году. Случилось это 12 апреля в 14:26 вблизи города Яремче.

Однако это землетрясение не было слишком мощным. Его магнитуда достигала всего 2,5 по шкале Рихтера.

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Землетрясение произошло вблизи Яремче

Как поделились в Главном центре специального контроля, стихийное явление произошло на глубине 6 километров, а его источник располагался в 10 километрах западнее города Яремче.

По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами,

– подчеркнули специалисты.

Также они поделились, что подобные землетрясения в Украине, на территории Ивано-Франковской области, регистрировали и раньше. Так, например, последнее землетрясение магнитудой 2,4 было зафиксировано 22 декабря 2022 года. Тогда оно всколыхнуло Надворнянский район области.

Однако сейсмологи призвали реагировать на толчки земли и оставлять соответствующие сообщения по ссылке. Это, в частности, поможет им в уточнении энергетических параметров стихийного явления.



Где произошло землетрясение / Данные Главного центра специального контроля

Не первое землетрясение в Украине в 2023 году

Хотя в Ивано-Франковской области это землетрясение было первым в текущем году, однако в государстве с января уже фиксировали колебания земли. Так, совсем недавно, утром 5 апреля, стихийное явление зафиксировали в соседней области.

Его эпицентр находился недалеко от города Мукачево, что в Закарпатской области. Тогда его магнитуда тоже не была существенной – 2,2 по шкале Рихтера. Толчки же ощущались на глубине 3 километров.

Как известно из приведенных данных Главного центра специального контроля, землетрясение не несло никакой угрозы для населения.

Сейсмолог НАН Александр Кендзера ранее объяснял, что землетрясения происходят по всей планете. Их следует ожидать и дальше. Однако Украина находится в менее опасных условиях, чем Турция, где стихийное явление в 2023 году привело к катастрофическим последствиям.