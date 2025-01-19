В Ялте произошло землетрясение: насколько сильным оно было

Утром 19 января в Ялте произошло землетрясение. Указывается, что его магнитуда была 2,8.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

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Землетрясение в Ялте

Утром 19 января в Ялте зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8. В паблике пишут, что после землетрясения в Ялте было еще шесть афтершоков.

Последний из них ученые зафиксировали около полудня, добавили там.

Добавим, что жители Ялты в сети обсуждали толчки от землетрясения. Так, они указывали, что почувствовали толчок около 5 утра.

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Напомним, что утром 1 сентября возле оккупированного Крымского полуострова также зафиксировали землетрясение. Его магнитуда тогда была 3,5 по шкале Рихтера.

Так, указывалось, что источник землетрясения был расположен в восточной части Черного моря, в 20 километрах к юго-востоку от побережья полуострова Крым, на глубине 6 километров.