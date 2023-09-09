Марокко лежит в руинах: жуткие кадры смертельного землетрясения, всколыхнувшего страну
Ночью в Марокко произошло самое мощное за последние годы землетрясение. Трагедия, в частности, разрушила стены города Марракеш и оставила без домов множество мирных жителей
Жуткие кадры ужасного землетрясения в североафриканской стране – передает 24 Канал. Известно, что в результате трагедии погибли почти 700 человек.
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Огромные разрушения в Марокко
Поздним вечером 8 сентября североафриканскую страну Марокко всколыхнуло самое мощное за последние 120 лет землетрясение. Амплитуда колебаний составляла 6,8. Беда разрушила, в частности, исторические стены Марракеша, когда-то служившие оборонительными валами имперского города.
Улицы города забросаны огромными обломками разрушенных построек – под ними до сих пор могут находиться люди. Число жертв до сих пор продолжает расти – сейчас известно о 632 жертвах.
Катастрофа унесла жизни множества горожан: смотрите видео последствий
Мощное землетрясение не оставило в покое ничего. Целые части стен домов падали на автомобили. Ликвидация последствий займет значительное время, сумму ущерба пока невозможно посчитать.
Последствия для города катастрофические: смотрите видео
Непосредственно момент землетрясения изнутри дома удалось снять. На нем видно, что вся мебель ходила из стороны в сторону, а вещи с полочек просто падали вниз. Это походило на мощный шторм, однако он происходил в доме, который крепко стоял на фундаменте.
Мощное землетрясение изнутри: смотрите видео
Катастрофа в Марокко
- Эпицентр землетрясения в Марокко располагался в горах Высокий Атлас – примерно в 72 километрах юго-западнее Марракеша, наиболее туристического города страны.
- Очевидцы утверждают, что катастрофа была такой силы, что дома разрушались через несколько секунд. Также известно, что в результате природного бедствия повреждения получили исторические здания, которые являются природным наследием ЮНЕСКО.
- В результате стихийного бедствия погибли уже 632 человека, еще 329 жителей города травмированы. Спасатели продолжают работу – количество погибших может возрасти после полной ликвидации последствий.
- Однако пока спасатели не могут добраться до районов, наиболее пострадавших в результате природного катаклизма. Дороги к месту заблокировала крушение.