Десять секунд и все исчезло: как живет Марокко после самого разрушительного за столетие землетрясения

Ужасное землетрясение у Марокко унесло жизни более 2 тысяч человек, сотни домов стерты с лица земли, а города превратились в руины. Туристический поселок Мулай-Брахим также не исключение – через несколько секунд населенный пункт погрузился в мрак.

Землетрясение произошло в ночь с 8 на 9 сентября. Сейсмологи Марокко зафиксировали очень сильные толчки магнитудой 7,2. Вместе с тем специалисты из США утверждают о магнитуде 6,8.

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Туристический поселок теперь руины

Мулай-Брахим – туристический поселок в Атласских горах. В это место любили приезжать туристы, любящие активный отдых. Поселок расположен неподалеку от Марракеша, был наполнен небольшими гостиницами и кафе, которые с радостью встречали туристов.

Здесь проживало около 3000 марокканцев. Они жили в домах из глиняного кирпича и шлакоблоков. Сейчас это все превратилось в руины. Мулай-Брахим превратился в руины всего за несколько секунд, поскольку поселок расположен близко к эпицентру землетрясения. Местные жители вспоминают, что толчки были очень сильные.

Мы почувствовали сильный толчок, словно это был судный день. Десять секунд и все исчезло,

– рассказал один из местных жителей.

Другой житель Мулай-Брахима вспоминает, что землетрясение ощущалось гораздо дольше – словно оно длилось не несколько секунд, а по меньшей мере минуту.

После землетрясения люди начали самостоятельно разгребать завалы. Из-под домов доставали тела погибших. Когда наступило утро, Марокко погрузилось в мрак. Солнечный свет показал жителям страны ужасающие масштабы разрушений, самые щемящие моменты – когда родители находили под завалами тела своих детей.

Сейчас на площади у Мулай-Брахима установили большую палатку, которую раньше использовали для свадеб. Теперь это стало убежищем для тех, кто потерял дом. Люди в поселке нуждаются в медицинской помощи, еде и палатках для людей. Впрочем, местные власти утверждают, что некоторые районы пострадали больше, поэтому жителям Мулай-Брахима придется подождать.

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