Исследователь-любитель, предсказавший беду в Турции, прогнозирует "мегаземлетрясение" в России

Фрэнк Хугербитс стал известен на весь мир после того, как спрогнозировал жуткие землетрясения в Турции и Сирии. Теперь он предупреждает о "мегаземлетрясении" в России.

Хугербитс подчеркнул, что это землетрясение может происходить в первую неделю марта 2023 года. Его магнитуда будет составлять не менее 8,5. В частности, в эпицентре могут оказаться Камчатка или Курильские острова.

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По словам Хугербитса, мир должен насторожиться. Угроза очень велика.

Это то, что должно насторожить всех. Если вы находитесь в сейсмоопасной зоне, вам всегда нужен план на случай чрезвычайных ситуаций,

– заявил Хугербитс.

Что известно о Хугербитсе

Хугербитс стал известен во всем мире благодаря своему предупреждению о землетрясениях в Турции и Сирии. На мужчину подписалось более 1,4 миллиона фолловеров. В то же время Хугербитс не имеет научной степени. Он – исследователь-любитель.

Некоторые называют мужчину мошенником. Когда Турцию и Сирию всколыхнули жуткие землетрясения, унесшие жизни тысяч людей, Хугербитс выразил соболезнования родным погибших.

Тем временем Александр Кендзера – заместитель директора Института геофизики НАН – рассказывал, что во времени землетрясения предусмотреть невозможно.

В Геологической службе США также это подчеркивали. Невозможно установить, когда планету всколыхнет то или иное землетрясение.

Кроме того, опровергли предположение, активно распространяемое в сети, что землетрясения якобы происходят в ответ на выравнивание планет или другие явления в Солнечной системе. Подчеркнули, что эти исследования "не имеют общепризнанной научной ценности".