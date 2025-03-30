В Тонге зафиксировали несколько мощных землетрясений: было предупреждение о цунами

В Полинезии произошло сильное землетрясение. Толчки были зафиксированы вблизи Тонги утром 31 марта (вечером 30 марта по киевскому времени).

Из-за этого там объявляли предупреждение о цунами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

Смотрите также Сколько на самом деле людей могло убить землетрясение в Мьянме: FT ошеломил цифрой

Что известно о землетрясении в Полинезии

Вблизи Тонги было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1.

Это, к слову, произошло после ряда землетрясений, всколыхнувших Мьянму, Таиланд и другие страны в пятницу. Там погибли более 1 600 человек.

Кроме этого, повторные толчки в Мьянме зафиксировали и утром в воскресенье.

Справочно. Тонга – это страна в Полинезии. Она расположена более чем в 3 500 километрах от восточного побережья Австралии. В ее составе – 171 остров с населением более 100 000 человек. Большинство из них проживает на главном острове Тонгатапу.

По данным геологической службы США, толчки произошли примерно в 100 километрах к северо-востоку от главного острова Тонгатапу рано утром в понедельник по местному времени.

Через несколько часов в том же районе было зафиксировано второе землетрясение магнитудой 6,1.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами опубликовал объявление еще после первых толчков, заявив о возможных опасных волнах.

Жителей этой тихоокеанской островной страны призвали переехать вглубь страны. Но позже им сообщили, что угрозы цунами больше нет.

Предварительных сообщений о повреждениях не поступало.