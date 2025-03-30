Через це там оголошували попередження про цунамі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

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Що відомо про землетрус у Полінезії

Поблизу Тонги було зафіксовано землетрус магнітудою 7,1.

Це, до слова, сталося після низки землетрусів, що сколихнули М'янму, Таїланд та інші країни у п'ятницю. Там загинули понад 1 600 людей.

Окрім цього, повторні поштовхи у М'янмі зафіксували й вранці у неділю.

Довідково. Тонга – це країна в Полінезії. Вона розташована за понад 3 500 кілометрів від східного узбережжя Австралії. У її складі – 171 острів з населенням понад 100 000 осіб. Більшість із них проживає на головному острові Тонгатапу.

За даними геологічної служби США, поштовхи сталися приблизно за 100 кілометрів на північний схід від головного острова Тонгатапу рано вранці в понеділок за місцевим часом.

Через кілька годин у тому ж районі було зафіксовано другий землетрус магнітудою 6,1.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі опублікував оголошення ще після перших поштовхів, заявивши про можливі небезпечні хвилі.

Мешканців цієї тихоокеанської острівної країни закликали переїхати вглиб країни. Але пізніше їм повідомили, що загрози цунамі більше немає.

Попередніх повідомлень про пошкодження не надходило.