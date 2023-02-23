В Турции снова произошло землетрясение: под ударом – многострадальный Хатай

В Турции снова зафиксировали сильные землетрясения. Толчки, магнитудой 5,0 зафиксировали в провинции Хатай, уже пострадавшей от предыдущих мощных землетрясений.

Подземные толчки жители провинции почувствовали около 18.53 23 февраля. Глубина эпицентра землетрясения – около 9,76 километра.

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Последствия землетрясения

Больше всего землетрясение было ощутимо в Хатае – в одном из наиболее пострадавших от предыдущих землетрясений регионов. Землетрясение почувствовали прилегающие к Хатаю провинции. Новые подземные толчки разрушили несколько домов в провинции, однако конкретной цифры пока нет.

Губернатор Хатая Рахми Доган заявил, что спасатели продолжают поисковые операции, направленные на поиск пострадавших и жертв предыдущих землетрясений. В результате новых толчков жертв или пострадавших, по предварительным данным, нет.

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