В Турции снова произошло землетрясение: под ударом – многострадальный Хатай
Источник:Sabah
В Турции снова зафиксировали сильные землетрясения. Толчки, магнитудой 5,0 зафиксировали в провинции Хатай, уже пострадавшей от предыдущих мощных землетрясений.
Подземные толчки жители провинции почувствовали около 18.53 23 февраля. Глубина эпицентра землетрясения – около 9,76 километра.
Обратите внимание Число жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло до более 49 тысяч
Последствия землетрясения
Больше всего землетрясение было ощутимо в Хатае – в одном из наиболее пострадавших от предыдущих землетрясений регионов. Землетрясение почувствовали прилегающие к Хатаю провинции. Новые подземные толчки разрушили несколько домов в провинции, однако конкретной цифры пока нет.
Губернатор Хатая Рахми Доган заявил, что спасатели продолжают поисковые операции, направленные на поиск пострадавших и жертв предыдущих землетрясений. В результате новых толчков жертв или пострадавших, по предварительным данным, нет.
Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии
- 6 февраля на Юге Турции произошли мощные землетрясения, самое сильное из которых магнитудой 7,8. Подземные толчки привели к серьезным разрушениям и множеству жертв.
- От землетрясений серьезно пострадали 10 провинций и 13,5 миллиона человек на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии.
- В частности, турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп полностью снесут и отстроят заново.
- Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что за время поисково-спасательной операции в Турции удалось разыскать 136 украинцев. Однако, к сожалению, пять наших сограждан погибли.
- По состоянию на 23 февраля известно по меньшей мере о 49 470 погибших в результате стихии, из них 43 556 в Турции.
- Однако страну продолжает трясти. 20 февраля жители Хатая и соседних провинций снова почувствовали толчки – страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,4. Впоследствии случился еще один, магнитудой 5,8.
- Стихия привела к оползням поврежденных предыдущими землетрясениями зданий и полному отключению электроэнергии в районе эпицентра.
- К сожалению, ученые прогнозируют новые землетрясения в регионе, поэтому граждан призывают быть внимательными и осторожными.