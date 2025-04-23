После землетрясения в Стамбуле было более 50 афтершоков: более 150 человек пострадали
- Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле, вызвав более 50 афтершоков.
- Более 150 человек получили травмы, преимущественно из-за прыжков со зданий, и были госпитализированы.
Мощное землетрясение магнитудой 6,2 всколыхнуло Стамбул 23 апреля. Более 150 человек обратились в больницы, в основном из-за травм, полученных во время прыжков со зданий.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МВД Турции Али Эрликая в соцсети X.
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Сколько людей пострадало в результате землетрясения в Стамбуле
По словам Эрликаи, землетрясение в Стамбуле длилось всего 13 секунд, однако после него зафиксировали более 50 афтершоков.
Сегодня в 12:49 в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2. Землетрясение, глубина которого составляла около 7 километров, длилось всего 13 секунд. Землетрясение, произошедшее в 24 километрах от побережья Силиври, ощущалось в окрестных провинциях, особенно в Стамбуле. По состоянию на 15:12 зафиксирован 51 афтершок, самый большой из которых – 5,9 балла,
– написал чиновник.
Как отметили в администрации губернатора Стамбула, более 150 человек были госпитализированы с травмами, полученными при попытке покинуть здания.
"Из-за паники 151 гражданин получил травмы, прыгнув с высоты. Они продолжают лечение больницах, угрозы их жизни нет", – говорится в заявлении.