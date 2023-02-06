Волна мощных землетрясений в Турции: показываем на карте, где были толчки

В Турции, в провинции Кахраманмараш, расположенной рядом с Сирией, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, после чего произошел еще ряд меньших, но мощных землетрясений. Их тоже ощущали в Сирии.

В обеих странах погибли более 520 человек, тысячи получили ранения. В общей сложности Турцию всколыхнули шесть землетрясений. Известно о многочисленных разрушениях. 24 Канал показывает на карте, где расположены эпицентры стихийного бедствия.

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Первое землетрясение произошло около 04:17 по местному времени на глубине 7 километров. После него произошло землетрясение магнитудой 6,4 на Юго-Востоке провинции Газиантеп. Третье землетрясение магнитудой 6,5 также поразило Газиантеп.



Эпицентры землетрясения в Турции: Кахраманмараш и Газиантеп / Инфографика Anadolu

Где расположена провинция Кахраманмараш: карта

Где расположен город Газиантеп: карта

Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Отмечают, что первоначальное землетрясение также ощущалось в других Юго-Восточных провинциях, включая Диярбакыр, и в соседних странах, включая Ливан и Сирию.

В стране объявлена тревога четвертого уровня, включающая призыв к международной помощи.

Последствия землетрясения

В результате землетрясения, затронувшего 10 городов Кахраманмараша, произошел взрыв и пожар на газопроводе в селе Топбогази Кириханского района Хатая.

В провинции Газиантеп землетрясение повредило замок, входящий во всемирное наследие ЮНЕСКО. Крепость построили римляне во 2 веке. В начале 2000-х годов замок был отреставрирован.

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