На Прикарпатье ночью произошло землетрясение: что известно

Сейсмологи 20 апреля зафиксировали землетрясение в одном из районов Ивано-Франковской области. Отмечается, что его магнитуда составляла 1,4.

Специалисты Главного центра специального контроля сообщили, что последний раз землетрясение в этом регионе фиксировали в марте. Тогда его магнитуда составляла 1,7, а источник землетрясения располагался вблизи города Надворная

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Землетрясение в Украине

Ночью 20 апреля в 02:26 сейсмологи зафиксировали небольшое землетрясение на Прикарпатье. Его эпицентр располагался на глубине 5 километров в городе Коломыя Ивано-Франковской области. В то же время его магнитуда по шкале Рихтера составляла всего 1,4 – то есть оно было неощутимым.

По классификации землетрясение относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами,

– написали специалисты.

Последний раз в этом регионе фиксировали землетрясение совсем недавно – 4 марта 2024 года. Его магнитуда достигала 1.7. То есть его также классифицировали как "неощутимое".

Мощное землетрясение в США

В начале месяца, а именно 5 апреля, в Нью-Йорке зафиксировали самое мощное за последние 40 лет землетрясение. Однако дома "шатались" в нескольких американских штатах.

Магнитуда подземных толчков достигала 4,8. Очаг землетрясения был размещен вблизи станции Уайтхаус, штат Нью-Джерси, в 64 километрах к западу от Нью-Йорка. Как отметила губернатор, "опасных для жизни ситуаций" не обнаружено.

Последний раз такое случалось в 1983 году. Тогда произошло землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Ньюкомбе на севере штата Нью-Йорк.