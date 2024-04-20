Спеціалісти Головного центру спеціального контролю повідомили, що востаннє землетрус у цьому регіоні фіксували у березні. Тоді його магнітуда становила 1,7, а джерело землетрусу розташовувалося поблизу міста Надвірна

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Землетрус в Україні

Вночі 20 квітня о 02:26 сейсмологи зафіксували невеликий землетрус на Прикарпатті. Його епіцентр розташовувався на глибині 5 кілометрів у місті Коломия Івано-Франківської області. Водночас його магнітуда за шкалою Ріхтера становила всього 1,4 – тобто він був невідчутний.

За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами,

– написали фахівці.

Востаннє у цьому регіоні фіксували землетрус зовсім нещодавно – 4 березня 2024 року. Його магнітуда сягала 1.7. Тобто його також класифікували як "невідчутний".

Потужний землетрус у США

На початку місяця, а саме 5 квітня, у Нью-Йорку зафіксували найпотужніший за останні 40 років землетрус. Однак будинки "хиталися" у кількох американських штатах.

Магнітуда підземних поштовхів сягала 4,8. Осередок землетрусу був розміщений поблизу станції Вайтхаус, штат Нью-Джерсі, за 64 кілометри на захід від Нью-Йорка. Як зазначила губернаторка, "небезпечних для життя ситуацій" не виявлено.

Востаннє таке траплялося у 1983 році. Тоді стався землетрус магнітудою 5,1 стався в Ньюкомбі на півночі штату Нью-Йорк.