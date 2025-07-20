Могут ли частые обстрелы вызвать землетрясение в Украине: ученый ответил

Дмитрий Гринь, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики имени Серафима Субботина НАН Украины, рассказал о влиянии ракетных обстрелов на движение тектонических плит.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Может ли быть больше землетрясений из-за обстрелов в Украине

Журналисты спросили ученого, могут ли частые ракетные взрывы влиять на движение тектонических плит. Дмитрий Гринь сказал, что обстрелы вряд ли "разбудят" землетрясения в Украине.

Геологические объекты – это прежде всего, структуры с огромной массой, которая простирается на большую глубину. Поэтому даже систематические взрывы тысяч тонн взрывчатки высвобождают маловатую энергию для такой огромной массы, чтобы она ее куда-то сдвинула. Прямой связи между взрывами и землетрясениями мы не видим. Резкого всплеска их количества нет – сколько было до войны, столько и сейчас,

– сказал он.

Также нет большой связи между землетрясениями и климатом. Но так только в Европе.

"Совсем другая ситуация в Антарктике: там тают ледники и, соответственно, их масса уменьшается – от этого ослабляется давление на поверхность земли. И тут есть прямая связь между климатом и появлением новых землетрясений – их становится больше. Такие явления порождают локальные землетрясения, которые фиксируются и на Украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Кроме Антарктиды, такое явление фиксируется в Гренландии, есть некоторые проявления в скандинавских странах", – привел данные Гринь.

Он напомнил, что в 1977 году в Украине почувствовали землетрясение. Тогда его очаг был в горах Вранча в Румынии.

Уезд Вранча в Румынии: показываем на карте

Поэтому если начинается землетрясение, следует взять паспорт, тревожный рюкзак и быстро эвакуироваться, не используя лифт. Времени на это немного.

Из зоны Вранча первая волна приходит в Киев за 1,5 минуты, вторая разрушительная – за 2,5 минуты. То есть если там 7-балльное землетрясение, то через 2,5 минуты мы его почувствуем здесь, он будет такой как 1977 году. Поэтому времени на размышления немного,

– подытожил Гринь.

Сейсмически активные зоны в Украине:

Крым;

часть Одесской и Черновицкой областей;

Карпаты;

Винницкая область;

Кировоградская;

Львовская;

Тернопольская.

На Полтавщине и Криворожье землетрясения возникают из-за тектонических разломов Украинского кристаллического щита.

Украина в сейсмическом плане безопасна, ведь почти треть нашей территории лежит на Украинском кристаллическом щите. Поэтому ближайшая к нам сейсмически активная зона – именно зона Вранча в Румынии. Она расположена где-то в 110 километрах от границы.