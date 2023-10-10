Большая редкость: какой силы землетрясение произошло во Львове
Источник:Максим Козицкий
Жители Львова и области вечером 9 октября почувствовали подземные толчки из-за землетрясения в Словакии. То, что жители Львовской области почувствовали произошедшее в Словакии землетрясение, большая редкость.
Сейсмолог Роман Пронишин рассказал, что землетрясение произошло в районе города Гуменно в Словакии. По его словам, это редкость, что жители Львовской области почувствовали землетрясение, которое произошло в этом районе Словакии. До этого подобное явление было фиксировано в 1778 году.
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Жители Львовщины почувствовали землетрясение магнитудой 2,5
По предварительной оценке, землетрясение, которое 9 октября почувствовали жители Львовщины, было магнитудой 2,5. Однако экспертам следует провести еще ряд исследований, чтобы сказать точно о его мощности.
В то же время во Львовской области больше вероятность испытывать землетрясения из зоны Вранча (Румыния). Сильнейшие толчки, которые доходили до Львовщины, как следствие землетрясения в этой зоне, были в марте 1977 года. Тогда фиксировали магнитуду до 4 – 5.
Роман Пронишин объяснил, что Львовская область находится в относительно спокойной зоне. На территории Львовщины землетрясений, магнитуда которых составляла более 5, практически не фиксировали.
Что известно о землетрясении в Украине: подробности
- Вечером 9 октября в Словакии произошло землетрясение в 60 километрах от границы Украины, на глубине 10 километров. По классификации это землетрясение относится к сильно умеренным.
- Магнитуда землетрясения на территории Словакии составила 5,4. Такое землетрясение не представляет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры.
- В то же время подземные толчки в результате землетрясения почувствовали жители Закарпатской и Львовской областей. Также подземные толчки могли ощутить в Польше и Венгрии.
- Ранее директора Института геофизики НАН Александр Кендзера в комментарии 24 Каналу рассказал, что Украина находится в зоне Вранча и фактически расположена на краю того же пояса, в котором произошли жуткие землетрясения в Турции и Сирии в начале 2023 года.
- Сейсмолог рассказал, что сейсмические влияния могут быть наибольшими на юго-западе Одесской области.