На Камчатке зафиксировали серию землетрясений: там была угроза цунами

На Камчатке за один день произошло пять подземных толчков. Самый сильный имел магнитуду 7,6 балла по шкале Рихтера.

Из-за угрозы цунами жителям советовали держаться подальше от моря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

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Что известно о землетрясениях в России?

В воскресенье, 20 июля, на Камчатке зафиксировали серию из пяти землетрясений. Последнее произошло в 166 километрах от Петропавловска-Камчатского и имело магнитуду 6,4. Ранее в этом же районе зафиксировали еще четыре толчка магнитудой от 5,3 до 7,6 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, в городе объявили угрозу цунами. Жителям рекомендовали отойти от побережья. По данным местных геофизиков, максимальная высота волны могла достичь 60 сантиметров.

Несмотря на напряженную ситуацию, эвакуацию населения в прибрежных населенных пунктах не проводили. Впоследствии сообщили об отмене угрозы цунами.

Ранее ученые сообщали, или угрожают Москве землетрясения и что представляет наибольшую опасность для России. Столица страны-агрессора расположена за пределами активных сейсмических зон, поэтому разрушительные землетрясения ей не угрожают.