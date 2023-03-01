Стамбул – под угрозой: геологи предупредили о вероятном новом мощном землетрясении
Источник:Euractiv
Геологи предупредили об еще одном мощном землетрясении в Турции. Он может произойти на промышленном северо-западе страны.
Так, разрушительное землетрясение может произойти в Стамбуле. Кстати, недавно в Турции из-за землетрясения огромный кусок скалы врезался в дом и раскололся.
Важно Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч
Возможное землетрясение в Стамбуле
Крупнейший город Турции – Стамбул – расположен вблизи разломов, пересекающих страну.
Два землетрясения, произошедших в 1999 году, унесли жизни почти 20 тысяч человек на северо-западе страны. Геологи говорят, что в этом регионе может произойти еще одно мощное землетрясение.
Эксперты утверждают, если в Стамбуле произойдут подземные толчки, то это может привести к хаосу.
Заместитель генерального секретаря оппозиционного Стамбульского муниципалитета Бугра Гекче заявил, что Стамбул – это промышленный центр Турции. Разрушение такого масштаба может иметь гораздо более серьезные последствия, которые могут привести к разрушению страны.
Государство должно рассматривать это как проблему национальной безопасности, определять приоритеты и выделять ресурсы,
– подчеркнул Гекче.
Землетрясения в Турции: все, что известно
- 27 февраля в турецкой провинции Малатья произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Известно, что один человек погиб, а 69 получили ранения.
- В провинции Коньи 24 февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.
- 23 февраля в Турции произошло землетрясение в одном из наиболее пострадавших от предыдущих землетрясений регионов в Хатае. Его почувствовали прилегающие к Хатаю провинции.
- Кроме этого, 6 февраля на Юге Турции произошли мощные землетрясения, сильнейшее из которых магнитудой 7,8. Это привело к серьезным разрушениям и множеству жертв.
- Турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп полностью снесут и отстроят заново.