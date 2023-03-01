Стамбул – под угрозой: геологи предупредили о вероятном новом мощном землетрясении

Геологи предупредили об еще одном мощном землетрясении в Турции. Он может произойти на промышленном северо-западе страны.

Так, разрушительное землетрясение может произойти в Стамбуле. Кстати, недавно в Турции из-за землетрясения огромный кусок скалы врезался в дом и раскололся.

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Возможное землетрясение в Стамбуле

Крупнейший город Турции – Стамбул – расположен вблизи разломов, пересекающих страну.

Два землетрясения, произошедших в 1999 году, унесли жизни почти 20 тысяч человек на северо-западе страны. Геологи говорят, что в этом регионе может произойти еще одно мощное землетрясение.

Эксперты утверждают, если в Стамбуле произойдут подземные толчки, то это может привести к хаосу.

Заместитель генерального секретаря оппозиционного Стамбульского муниципалитета Бугра Гекче заявил, что Стамбул – это промышленный центр Турции. Разрушение такого масштаба может иметь гораздо более серьезные последствия, которые могут привести к разрушению страны.

Государство должно рассматривать это как проблему национальной безопасности, определять приоритеты и выделять ресурсы,

– подчеркнул Гекче.

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