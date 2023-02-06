Украина готова направить большую группу спасателей в Турцию, – Кулеба

Турцию и соседние страны атаковали мощные смертельные землетрясения. Поэтому Украина готова отправить помощь.

К сожалению, в результате трагедии уже погибли более 1 300 человек. Также есть много пострадавших, которые сейчас находятся в больницах.

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Украина готова помочь Турции

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова направить большую группу спасателей в Турцию для оказания помощи в реагировании на кризис.

Мы тесно сотрудничаем с турецкой стороной для координации их развертывания,

– отметил он.

Также оказание помощи подтвердил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Сочувствуем, страшная трагедия в результате землетрясения. Украина готова помочь с преодолением последствий", – написал он.

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