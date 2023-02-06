Украина готова направить большую группу спасателей в Турцию, – Кулеба
Источник:Дмитрий Кулеба
Турцию и соседние страны атаковали мощные смертельные землетрясения. Поэтому Украина готова отправить помощь.
К сожалению, в результате трагедии уже погибли более 1 300 человек. Также есть много пострадавших, которые сейчас находятся в больницах.
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Украина готова помочь Турции
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова направить большую группу спасателей в Турцию для оказания помощи в реагировании на кризис.
Мы тесно сотрудничаем с турецкой стороной для координации их развертывания,
– отметил он.
Также оказание помощи подтвердил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
"Сочувствуем, страшная трагедия в результате землетрясения. Украина готова помочь с преодолением последствий", – написал он.
Все, что известно о трагедии в Турции и Сирии
- Днем 6 февраля новые толчки землетрясения были также в Дамаске, Латакии и других районах Сирии. Кроме Турции в разной степени толчки испытывали соседние страны: Иран, Ирак, Армения, Греция, Грузия и Ливан.
- Кроме Турции и Сирии, толчки землетрясения также ощутили жители Батуми и Багдада. Кстати, в столице Ирака сейчас находится глава МИД России Сергей Лавров.
- Отметим, что в результате трагедии не менее 912 человек убиты и 5 380 ранены. 2 470 человек спасли из-под завалов, а 2 818 зданий разрушены.
- Кроме этого, землетрясение унесло жизни 326 человек в районах Сирии. Всего в результате трагедии в обеих странах погибли 1 300 человек.
- Кстати, Турцию всколыхнула новая серия новых мощных землетрясений. По предварительным данным, толчки слышали даже в Анкаре.
- Украинский президент Владимир Зеленский выразил свои соболезнования жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. По его словам, наше государство готово предоставить необходимую помощь для преодоления последствий стихии.
- В результате стихии пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османие, Адияман, Малатья, Шанлиурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.
- В турецком городе Адана свидетели рассказали, что слышали, как один человек звал на помощь из-под обломков здания. "У меня нет сил продолжать", – кричал пострадавший.