Турцию всколыхнула новая серия землетрясений

Землетрясения в Турции зафиксировали также 8 февраля. По данным сейсмологов, подземные толчки были на юго-востоке страны, вблизи города Адиаман.

Их зафиксировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Известно об одном землетрясении магнитудой 5,4. Было еще несколько подземных толчков в том же районе, но уже с показателями 3,2, 3,4 и 4,8.

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Турцию продолжает трясти

По имеющейся информации, утром подземные толчки были также в провинции Кахраманмараш. Напомним, что именно она больше всего пострадала от землетрясений 6 февраля. В этот раз магнитуда колебаний достигала 4,6 и 4,8.

Что касается землетрясения магнитудой 5,4, то его зафиксировали в 13:11 по киевскому времени. Известно, что подземные толчки были на глубине 5 километров. Их обнаружили в 61 километре от Адиамана и 28 километров от Гельбаши.

Напоминаем, что 6 февраля после 04:00 магнитуда мощного землетрясения достигала 7,7. Подземные толчки затронули сразу 10 турецких провинций, а также ряд регионов Сирии, включая Алеппо.

Но это еще не все. Подземные толчки фиксировались также в ряде стран по всему миру. Даже в Гренландии сейсмологи обнаружили определенные колебания. Заметим, что с момента первого землетрясения насчитали 700 подземных толчков. Об этом рассказали чрезвычайники из Турции.

К несчастью, землетрясения могут произойти в любом уголке мира. Ваша задача – уметь реагировать на них правильно.

Что делать во время землетрясения

Заметим, что существует целая система мер, которые следует учесть каждому еще до возможного землетрясения, а также во время него. Прежде всего необходимо:

не ставить тяжелые вещи на шкаф или любое другое повышение;

также следует иметь под рукой телефоны, куда можно будет обратиться по необходимости;

ни в коем случае не выбегайте на лестничную площадку и не заходите в лифты, ведь это зона повышенного риска.



Что делать во время землетрясения / Инфографика 24 Канала

В ГСЧС поделились дополнительными рекомендациями. В частности:

не стоит бросаться к лестнице или лифту;

выбегать из дома следует быстро, но делайте это осторожно;

помните, что могут падать обломки, электрические провода или вас могут подстерегать другие источники опасности.

Если так произошло, что землетрясение застало вас на 1 – 2 этаже, то необходимо как можно скорее покинуть дом. Причем стоит отойти от него на открытое место. В случае, если вы на верхних этажах, то стоит покинуть угловые комнаты.