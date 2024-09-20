Ночью в Кемеровской области произошли аж 3 землетрясения: россияне жалуются и показывают последствия
Россию снова накрыли природные катаклизмы. Там ночью 20 сентября зафиксировали несколько землетрясений.
За ночь их произошло аж 3. Потрясло жителей Кемеровской области, пишет 24 Канал.
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Рушился потолок, летела плитка, падала мебель
Землетрясения зафиксировали в Таштагольском районе Кемеровской области. Их магнитуда – 4,2 – 4,5 балла. Из-за подземных толчков, говорят, повреждений получили по меньшей мере несколько жилых домов.
Осторожно, нецензурная лексика! Россияне жалуются и показывают последствия землетрясения: смотрите видео
Изрядно потрясло и туристов на российском горнолыжном курорте Шерегеш. Там также зафиксировали оползни. Утверждают, что пострадавших в результате землетрясения нет.
Впрочем, на людей валился потолок, летела плитка, падала мебель. Природа добавила работы также владельцам и работникам магазинов.
В российском магазине побился товар: смотрите видео
Напомним, что это не первые землетрясения в России за последние дни. Так, 18 сентября, город Торопец Тверской области атаковали дроны. Целью был огромный склад с боеприпасами.
Пожар там не потушили до сих пор, а детонация снарядов была настолько мощной, что вблизи города произошло землетрясение. Сначала зафиксировали толчки магнитудой 2,8 балла, а впоследствии еще 7 толчков – от 2 до 2,8.