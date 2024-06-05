Новые охотники за российскими ракетами и дронами: Украина получила зенитные установки Cheetah

Украинские военные получила зенитные установки типа Cheetah. Они предназначены для борьбы с вражескими воздушными целями в небе.

Эти установки являются аналогами немецких Gepard, которые уже были в арсенале нашего государства. Ранее Cheetah стояли на вооружении Нидерландов.

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Что известно об установке Cheetah

В Воздушном командовании "Запад" рассказали, что вооружение зенитной самоходной установки – две пушки калибра 35 миллиметров. На борту также имеются радиолокационные станции для слежения и поиска целей и наведения.

Третий важный компонент установки – бортовой компьютер. Именно он, как отметили военные, анализирует все параметры цели и осуществляет наведение на цель,

В командовании также отметили, что фактически Cheetah имеет идентичный вид немецкой установки Gepard, однако Cheetah ранее стояли на вооружении армии Нидерландов. Разница между системами заключается только в радиолокационных станциях.

Командир экипажа ВСУ Cheetah Виталий рассказал, что военные два месяца учились работать на этой боевой машине в Германии.

Это была тщательная, интенсивная и основательная подготовка. Но и сейчас мы совершенствуем свои навыки. Постоянно тренируемся, нарабатываем алгоритмы действий в различных ситуациях,

– отметил военный.

В Украину прибыли зенитные установки Cheetah / Фото Воздушного командования "Запад"

Работал ли уже Cheetah в Украине

Военные отметили, что сейчас этот боевой расчет и Cheetah охотятся на российские ударные БпЛА и крылатые ракеты в составе сил и средств противовоздушной обороны Воздушного командования "Запад".

Заместитель начальника управления текущих операций Воздушного командования "Запад" отметил, что военные стремятся достичь высокой эффективности при отражении авиационно-ракетных ударов и уничтожить максимальное количество целей. Поэтому командование непрерывно обучает экипажи, собирает, обобщает и распространяет лучший опыт, проводит тренировки с привлечением контрольных целей.

"Сегодня в небо поднялся наш учебно-боевой самолет, который имитировал пролет крылатой ракеты. А радиотехнические, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы отрабатывали обнаружение, захвата и условное уничтожение этой контрольной цели, – говорит представитель Воздушного командования "Запад".

Как результат, этот экипаж обнаружил все пролеты цели, успешно захватил ее, сопровождал и условно уничтожил. По данным военных, таким образом формируется уверенность и профессионализм наших боевых расчетов, которые нужны в реальных противовоздушных боях.