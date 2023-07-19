Зерновая сделка может продлиться при одном условии: политтехнолог объяснил выгоду России

Россия официально сообщила о завершении зерновой сделки. Москва отзывает гарантии безопасности для судоходства в Черном море. Но есть вероятность, что зерновую инициативу продолжат.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, у России есть одно главное условие. Впрочем, есть возможность даже продлить зерновую сделку уже без России.

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Зерновую инициативу могут продолжить

Турция долгое время проводила переговоры с Россией, чтобы зерновая сделка продолжалось.

Реджеп Эрдоган назвал зерновую сделку "дипломатическим успехом" и отметил, что оно вошло в историю. А потому турецкий лидер подчеркнул, что продолжит с Владимиром Путиным разговор по этому поводу.

Мой прогноз был таков: конечно, сегодня (условно – 24 канал) продлить сделку не смогут. Они так шумели, мол, нас не устраивает и так далее. Ну что, они, в день, когда взорвали Крымский мост, ее продолжат? Но вот через несколько недель – почему бы и нет,

– заметил Шейтельман.

Заметим, что спикер Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что якобы Керченский мост здесь ни при чем, а их просто не устраивают условия. И вот когда их выполнят – тогда Россия немедленно вернется к зерновому соглашению.

Что нужно для продления сделки

Главное условие с российской стороны – возврат сельскохозяйственного банка России в международной системы SWIFT. Этим банком управляет семья Патрушевых. В частности, ранее Дмитрий Патрушев был председателем правления банка. Позже стал министром сельского хозяйства России.

"Через него (банк – 24 Канал) отмываются деньги спецслужб, деньги ФСБ. Поэтому он так необходим. Сам Патрушев и борется за него", – рассказал политтехнолог.

Заметим, что Дмитрий Патрушев есть сын Николая Патрушева – секретаря Совбеза России.

Разговор с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Какую выгоду могла иметь Россия от сделки

После заявления Пескова о выходе из зернового соглашения Владимир Зеленский подчеркнул, что у России нет договоренностей с Украиной – только с Турцией и ООН. Следовательно, у Украины есть договор с Турцией, в котором прописано, что наши корабли под охраной будут проходить зерновым коридором.

В то же время неизвестно, что прописано в российско-турецком договоре.

За год существования соглашения никто ни разу не сказал, что было обещано России. Были слухи, что на Россию не будут налагаться новые санкции, но этого нельзя проверить наверняка. Путин сказал, что их "кинули" с этой сделкой. Может и "кинули" – мы же не видели никакой прибыли для России извне,

– заметил Шейтельман.

К слову, террорист Игорь Стрелков-Гиркин в своем телеграмм-канале накануне писал, что если закончится зерновая сделка – это будто бы будет означать "скорый конец Приднестровья".

"Возможно, одним из условий было то, что мы не трогаем Приднестровье в обмен на то, что оттуда разрешают вывозить зерно", – предположил политтехнолог.

Он добавил, если зерновую сделку не продлят – тогда есть вариант освободить так называемое Приднестровье от российских оккупантов. И уже оттуда вывозить зерно в Румынию.

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