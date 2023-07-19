Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Росія має одну головну умову. Втім є можливість навіть продовжити зернову угоду вже без Росії.

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Зернову ініціативу можуть продовжити

Туреччина довгий час проводила перемовини з Росією, аби зернова угода продовжувалась.

Реджеп Ердоган назвав зернову угоду "дипломатичним успіхом" та зазначив, що вона увійшла в історію. А тому турецький лідер наголосив, що продовжить з Владіміром Путіним розмову щодо цього.

Мій прогноз був таким: звісно, сьогодні (умовно – 24 канал) продовжити угоду не зможуть. Вони так шуміли, мовляв, нас не влаштовує і так далі. Ну що, вони, в день, коли підірвали Кримський міст, її продовжать? Але ось через кілька тижнів – чому б і ні,

– зауважив Шейтельман.

Зауважимо, що речник Путіна Дмітрій Пєсков наголосив, що начебто Керченський міст тут ні до чого, а їх просто не влаштовують умови. І от коли їх виконають – тоді Росія негайно повернеться до зернової угоди.

Що потрібно для продовження угоди

Головна умова з російського боку – повернення сільськогосподарського банку Росії до міжнародної системи SWIFT. Цим банком керує сім'я Патрушевих. Зокрема, раніше Дмітрій Патрушев був головою правління банку. Пізніше – став міністром сільського господарства Росії.

"Через нього (банк – 24 Канал) відмиваються гроші спецслужб, гроші ФСБ. Тому він так необхідний. Сам Патрушев і бореться за нього", – розповів політтехнолог.

Зауважимо, що Дмітрій Патрушев є син Ніколая Патрушева – секретаря радбезу Росії.

Розмова з Михайлом Шейтельманом: дивіться відео

Яку вигоду могла мати Росія від угоди

Після заяви Пєскова про вихід із зернової угоди, Володимир Зеленський підкреслив, що в Росії немає домовленостей з Україною – лише з Туреччиною та ООН. Відтак в України є договір з Туреччиною, у якому прописано, що наші кораблі під охороною проходитимуть зерновим коридором.

Натомість достеменно невідомо, що прописано у російсько-турецькому договорі.

За рік існування угоди ніхто ні разу не сказав, що було обіцяно Росії. Були чутки, що на Росію не накладатимуть нових санкцій, але цього не можна перевірити напевно. Путін сказав, що їх "кинули" з цією угодою. Може й "кинули" – ми ж не бачили ніякого прибутку для Росії ззовні,

– зауважив Шейтельман.

До слова, терорист Ігорь Стрєлков-Гіркін у своєму телеграм-каналі напередодні писав, що якщо закінчиться зернова угода – це начебто означатиме "швидкий кінець Придністров'я".

"Можливо, однією з умов було те, що ми не чіпаємо Придністров'я в обмін на те, що звідти дозволяють вивозити зерно", – припустив політтехнолог.

Він додав, якщо зернову угоду не продовжать – тоді є варіант звільнити так зване Придністров'я від російських окупантів. І вже звідти вивозити зерно в Румунію.

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