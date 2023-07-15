У Эрдогана есть рычаги, чтобы дожать бункерного деда, – Братчук о продлении "зернового соглашения"

Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз грозится сорвать "зерновое соглашение". Однако в этот раз Турция действует решительно и показывает России, что с ней или без – соглашение на экспорт зерна будет работать.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что недавно российские захватчики попали в один из портов Одесщины, связанный с зерновыми делами.

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Три рычага Эрдогана

Несмотря на то, что в Кремле опровергли заявление президента Турции о продлении соглашения на экспорт зерна, все мы знаем, что Эрдоган не бросает слова на ветер.

На мой взгляд, враг хочет показать, что у него есть огневые средства поражения и может доставать до наших территорий. Является ли это попыткой повлиять на зерновую инициативу? Не знаю. У Эрдогана сегодня есть военные, политические и экономические рычаги, чтобы дожать бункерного деда,

– сказал Братчук.

Турция стала гораздо ближе к НАТО и ЕС. Теперь Эрдоган играет на нашей стороне, хотя для него очень важны национальные интересы, но они совпадают с украинскими.

Чьи интересы защищает Турция в "зерновом соглашении": смотрите видео

Готовность портов

Порты Одессы являются "солдатами" на этой войне. Они без оружия, но готовы максимально работать. После возобновления "зернового соглашения" темпы будут впечатляющими, ведь одесские порты способны работать на высоком уровне.

За прошедшую неделю, к сожалению, только одно судно покинуло порт Одесщины. То есть, несколько недель зерновая инициатива не работает. Надеемся на пролонгацию.

"Этот проект нужен всему миру. В первую очередь Украина заинтересована в этом, но мир – не меньше", – отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Продление зерновой сделки: коротко