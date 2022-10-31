Эрдоган прокомментировал демарш России по зерновому соглашению

Россия 29 октября заявила, что выходит из зернового соглашения. Несмотря на это, из украинских портов вышли 12 судов с продовольствием.

Президент Турции Реджеп Эрдоган на Всемирном турецком медицинском конгрессе прокомментировал заявление России не соблюдать договоренности по экспорту зерна.

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Что сказал Эрдоган

По словам Эрдогана, зерновой коридор доказал свою важность, поскольку удалось снизить продовольственный кризис. Украина с июля экспортировала 9,3 млн тонн сельхозпродукции.

Несмотря на то, что Россия сомневается в зерновом соглашении, поскольку Москве не предоставлены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству,

– сказал Эрдоган.

Турецкий президент удержался от деталей.

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