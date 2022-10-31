Эрдоган прокомментировал демарш России по зерновому соглашению
Источник:CNN Turk
Россия 29 октября заявила, что выходит из зернового соглашения. Несмотря на это, из украинских портов вышли 12 судов с продовольствием.
Президент Турции Реджеп Эрдоган на Всемирном турецком медицинском конгрессе прокомментировал заявление России не соблюдать договоренности по экспорту зерна.
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Что сказал Эрдоган
По словам Эрдогана, зерновой коридор доказал свою важность, поскольку удалось снизить продовольственный кризис. Украина с июля экспортировала 9,3 млн тонн сельхозпродукции.
Несмотря на то, что Россия сомневается в зерновом соглашении, поскольку Москве не предоставлены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству,
– сказал Эрдоган.
Турецкий президент удержался от деталей.
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Выход России из зернового соглашения: последние новости
- Военный эксперт и аналитик Андрей Харук считает, что корабли НАТО могут сопровождать суда с зерном. Такая практика уже была в 80-е годы, когда США организовывали сопровождение танкеров в Аравийском заливе.
- Турция и ООН договорились о движении 16 кораблей зерновым коридором. Однако российские пропагандисты заявили, что это ни к чему не обязывает Кремль.
- Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Россию придерживаться обязательств, поскольку из-за России могут голодать миллионы людей.
- Оккупанты заявляют, что выход из зернового соглашения – это ответ на якобы теракт в Севастополе. Кроме того, враг называет в зерновое соглашение возможностью для украинцев бить по Крыму. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал это бредом.