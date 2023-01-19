Лишь один человек сдерживает Путина от срыва зерновой сделки

Мы рассматриваем показатель среднего количества судов, прибывающих за день до трех портов Одесской области в рамках "зерновой инициативы" как один из индикаторов уровня военных рисков в Черноморском регионе.

Россию раздражает успешный экспорт украинского зерна

В сентябре 2022 года он составлял в среднем 5,9 судна в день, в октябре – 5,1, в ноябре – 3,3, а в декабре – 3,2. То есть, в ноябре 2022 года произошло сокращение почти в 2 раза количества судов, получавших разрешения совместного координационного центра в Стамбуле на выполнение рейсов в направлении украинских портов.

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Уменьшение с 5 – 6 до 3-х количества судов, ежедневно отправляемых "зерновым коридором" из пролива Босфор, является сознательной политикой России, которой не может нравиться успешный экспорт украинского зерна и соответствующие дополнительные доходы украинского бюджета, направляемые на финансирование войны против России.

Заметим, что Россию не может не раздражать тот факт, что ни ракетные обстрелы Одессы и Одесской области, ни даже поражение в результате этих обстрелов энергетической инфраструктуры региона и массовые отключения электроэнергии вследствие этого не оказывают катастрофического влияния на функционирование "зернового коридора".



Сколько судов проходили через "зерновой коридор"

Что будет с зерновой инициативой в случае нового пришествия

Однако блокировка "зернового коридора" остается непременной составляющей путинского плана нового этапа войны. То есть в случае начала нового наступления России, которое все ожидают в ближайшее время, "зерновой коридор" с высокой вероятностью может быть заблокирован.

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Единственным фактором, который может отсрочить срыв украинского морского экспорта зерна в ближайшие недели месяцы, остается опасение России кардинально испортить отношения с президентом Турции. Ведь для Реджепа Эрдогана это успешный глобальный лидерский проект.

Следовательно, Украина и цивилизованный мир должны быть готовы к такому сценарию развития событий.