Зерновое соглашение может состояться и без Путина, – российский оппозиционный журналист

Зерновое соглашение возможно и без участия Путина. Россия не сможет заблокировать движение не своих кораблей, ведь в Черном море есть суда стран НАТО, россияне точно обстреливать не будут.

Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ранее сообщалось о том, как Россия хочет использовать выход из зерновых соглашений.

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Путин способен только на терроризм

Яковенко рассказал, что Путин и его армия ничего не могут сделать Украине на фронте. В настоящее время и наступление Украины замедлилось после стремительного продвижения в начале осени. Однако, очевидно, что Россия в этой войне не победит.

Вопрос только в помощи от Запада, которой пока очевидно недостаточно. Впрочем, даже без достаточной Западной помощи Украина побеждает. Единственный ответ у Путина – это терроризм,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Он добавил, что последствия террора украинцы ощущают, когда в стране выключают свет. Теперь Путин прибег к продовольственному терроризму. Он хочет лишить продовольствия беднейшие стран мира.

"Это заготовленная история. Само зерновое соглашение – это была попытка польстить Западу, чтобы тот нажал на Украину, и Зеленский лично согласился снять трубку, когда звонит по телефону Путин. Однако за ним Украина, которая абсолютно не хочет этого", – отметил Яковенко.

Яковенко о том, что зерновое соглашение может состояться и без Путина: смотрите видео

Зерновое соглашение возможно без Путина

По его словам, зерновое соглашение абсолютно возможно даже без участия Путина. Корабли выходят из украинского порта. Это не русские корабли.

Он уничтожит эти корабли? Они принадлежат иностранным государствам, в частности, странам НАТО. Он не будет уничтожать корабли стран НАТО,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Он продолжил, что есть еще одна проблема. Гарантом этого соглашения является Эрдоган, который должен охранять корабли. Путин вряд ли будет воевать с президентом Турции.

"Путин не способен сорвать зерновое соглашение. У меня такое впечатление, что желание Путина быть "командиром голода", главным режиссером "голодных игр" окажется тоже не совсем успешным. Я думаю, что зерновое соглашение состоится без Путина, я надеюсь на это по крайней мере", – подчеркнул Яковенко.

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