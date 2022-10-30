Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше повідомлялось про те, як Росія хоче використати вихід із зернових угод.
Важливо Туреччина веде переговори з Росією для відновлення зернової угоди
Путін здатен лише на тероризм
Яковенко розповів, що Путін і його армія нічого не може зробити Україні на фронті. Нині й наступ України вповільнився після стрімкого просування на початку осені. Однак очевидно, що Росія в цій війні не переможе.
Питання лише в допомозі від Заходу, якої поки очевидно недостатньо. Утім навіть без достатньої Західної допомоги Україна перемагає. Єдина відповідь у Путіна – це тероризм,
– зазначив російський опозиційний журналіст.
Він додав, що наслідки терору українці відчувають, коли у країні вимикають світло. Тепер Путін удався до продовольчого тероризму. Він хоче позбавити продовольства найбідніші країни світу.
"Це заготовлена історія. Сама зернова угода – це була спроба підлестити Заходу, аби той натиснув на Україну, й Зеленський особисто погодився зняти слухавку, коли телефонує Путін. Однак за ним Україна, яка абсолютно не хоче цього", – зауважив Яковенко.
Яковенко про те, що зернова угода може відбутись і без Путіна: дивіться відео
Зернова угода можлива без Путіна
За його словами, зернова угода абсолютно можлива навіть без участі Путіна. Кораблі виходять з українського порту. Це не російські кораблі.
Він буде знищувати ці кораблі? Вони належать іноземним державам, зокрема, країнам НАТО. Він не буде знищувати кораблі країн НАТО,
– наголосив російський опозиційний журналіст.
Він продовжив, що є ще одна проблема. Гарантом цієї угоди є Ердоган, який мусить охороняти кораблі. Путін навряд буде воювати з президентом Туреччини.
"Путін не спроможний зірвати зернову угоду. У мене таке враження, що бажання Путіна бути "командиром голоду", головним режисером "голодних ігор" виявиться теж не зовсім успішним. Я думаю, що зернова угода відбудеться без Путіна, я сподіваюсь на це принаймні", – підкреслив Яковенко.
Зернові угоди: останні новини
- Росія вирішила вийти із зернової угоди, через що експорт продовольства неможливий. Кремль перешкоджає експорту зерна в країну, яка перебуває на межі голоду.
- У НАТО відреагували на цинічну заяву Росії про призупинення зернової угоди. Кремль шантажує світ голодом.
- Росія зірвала зернову угоду й блокує судна з продовольством у Чорному морі. У Німеччині вважають, що люди не мають голодувати через плани Путіна.