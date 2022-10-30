Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше повідомлялось про те, як Росія хоче використати вихід із зернових угод.

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Путін здатен лише на тероризм

Яковенко розповів, що Путін і його армія нічого не може зробити Україні на фронті. Нині й наступ України вповільнився після стрімкого просування на початку осені. Однак очевидно, що Росія в цій війні не переможе.

Питання лише в допомозі від Заходу, якої поки очевидно недостатньо. Утім навіть без достатньої Західної допомоги Україна перемагає. Єдина відповідь у Путіна – це тероризм,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Він додав, що наслідки терору українці відчувають, коли у країні вимикають світло. Тепер Путін удався до продовольчого тероризму. Він хоче позбавити продовольства найбідніші країни світу.

"Це заготовлена історія. Сама зернова угода – це була спроба підлестити Заходу, аби той натиснув на Україну, й Зеленський особисто погодився зняти слухавку, коли телефонує Путін. Однак за ним Україна, яка абсолютно не хоче цього", – зауважив Яковенко.

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Зернова угода можлива без Путіна

За його словами, зернова угода абсолютно можлива навіть без участі Путіна. Кораблі виходять з українського порту. Це не російські кораблі.

Він буде знищувати ці кораблі? Вони належать іноземним державам, зокрема, країнам НАТО. Він не буде знищувати кораблі країн НАТО,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

Він продовжив, що є ще одна проблема. Гарантом цієї угоди є Ердоган, який мусить охороняти кораблі. Путін навряд буде воювати з президентом Туреччини.

"Путін не спроможний зірвати зернову угоду. У мене таке враження, що бажання Путіна бути "командиром голоду", головним режисером "голодних ігор" виявиться теж не зовсім успішним. Я думаю, що зернова угода відбудеться без Путіна, я сподіваюсь на це принаймні", – підкреслив Яковенко.

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