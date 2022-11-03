Подоляк объяснил, почему Россия вернулась в "зерновое соглашение" и как это "играет на руку" Украине

29 октября Россия "грозно" приостановила участие в "зерновом соглашении", но уже 2 ноября вернулась. Никто не повелся на шантаж оккупантов – их жестко опустили на землю.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, "зерновое соглашение" чрезвычайно простое, но Россия и здесь попыталась всех шантажировать. Никто на это не повелся, и оккупанты были вынуждены "сдать назад".

Важно У нас десятки разновидностей оружия, накапливаем дополнительно, – Подоляк о помощи от партнеров

Россия придумала странную историю

Как пояснил Подоляк, Украина, Турция и ООН в рамках продовольственной программы безопасности организовали вывоз определенного количества зерна. За безопасность логистической процедуры отвечает Турция.

Мы даем гарантии, что мы вывозим определенное количество зерна. ООН даем гарантии. Даем гарантии Турции, что будем соблюдать договоренности. Координационные центры будут работать, чтобы эти корабли просмотрели, что они везут в одну и в другую сторону. Так это работает,

– отметил Подоляк.

Россия придумала себе странную историю, что зерновые балкеры могут напасть на военные корабли оккупантов, которые расположены в 200 километрах от "коридора" в Севастополе. Ни Украина, ни другие участники "зернового коридора" не поняли логики оккупантов, как гражданские корабли, находясь вдали от бухты, могут нападать на Черноморский флот.

Россию можно ставить на место

Оккупанты решили "взять на понт" и заявили, что приостанавливают свое участие в ней. Впрочем, когда Турция буквально сказала: "Если хотите выйти, выходите. Это ваши проблемы", то россияне сразу задумались. Проходит несколько дней – и оккупанты уже возвращаются к сделке.

Путин заявил, что "получил письменные гарантии". Однако, как подчеркивает Подоляк, вообще непонятно, кто ему давал гарантии. Важно, что участники соглашения жестко отнеслись к действиям России. Главное – не учитывать понты оккупантов и возвращать их в реальный мир.

"Это очень важная история. Если на Россию правильно реагируешь и не считаешься с примитивными шантажами, то все под контролем. Это был очень важный маленький этап. Этот весь движ вокруг зерновой сделки позволил наконец нам сказать партнерам: "Смотрите, можно спокойно работать, ставить Россию на место, возвращать ее в реальный мир. И это гораздо эффективнее, чем любые другие форматы", – акцентировал Подоляк.

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Россия вернулась к "зерновому соглашению"