В наши порты двигаются как минимум 7 судов, – Братчук рассказал детали зернового соглашения
Украине удалось возобновить движение по зерновому коридору. Из порта "Черноморск" вышло одно судно, которое перевозит 12 тысяч тонн подсолнечного масла.
Что касается других кораблей, то они готовятся к отправке, идет загрузка. Об этом для 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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"Все 3 порта Одессы работают. Очень много заявок на работу в наших портах. Если говорим о ближайших планах, то сейчас в наши порты движется, как минимум, 7 судов", – отметил Братчук.
Экспорт зерна продолжается
По словам спикера ОВА, сейчас идет процесс проверки кораблей на Босфоре. Он подчеркнул, что Украина подписала соглашение с Турцией и ООН, поэтому безразлично на Россию. Процесс экспорта зерна продолжается.
Суда проверяют, возможно, не так быстро, как мы хотим, но в среднем, если брать по количеству направленных судов в наши порты, то в октябре было то же самое с небольшими техническими перерывами, когда это соглашение затормозили. Надеюсь, в дальнейшем график будет выравниваться,
– сказал Братчук.
Обратите внимание – Братчук о работе зернового коридора: смотрите видео
Зерновой коридор возобновил работу: последние новости
- Россия продолжает манипуляции – в обмен на продление зернового соглашения просит ослабить санкции.
- В МИД рассказали, что Россия вернулась к зерновому соглашению из-за активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана.
- Из черноморских портов 3 ноября вышло 7 судов.
- Всего с начала действия зернового коридора Украина отправила 10 миллионов тонн агропродукции в 43 страны мира.