Цена сделки: Турция сможет покупать зерно у Украины по более низким ценам, – СМИ

Накануне Украина подписала соглашения об открытии зерновых коридоров. Согласно им, россия пообещала не блокировать наши порты, чтобы мы имели возможность экспортировать продукцию.

Поскольку заключался договор об экспорте зерна в Стамбуле, то Турция точно должна получить из этого хоть какую-то пользу. И, как выяснилось, она есть.

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Турция будет покупать зерно дешевле

При заключении соглашений Турция получила в свои руки все козыри. Государству пообещали приоритет в удовлетворении потребностей, связанных с зерном. Более того, у нее будет возможность покупать его дешевле, чем другие страны мира.

Оба министра устно заявили, что Турции будет отдано предпочтение с точки зрения цены и приоритетных закупок. Таким образом, мы сможем купить зерно, которое хотим приобрести для собственного экспорта, по выгодной цене. Конечно, они будут определять, сколько и по какой цене они будут продавать в какую страну,

– подчеркнул глава парламентского комитета по сельскому хозяйству Турции Юнус Килич.

Напомним, что соглашение предусматривает поставку 25 миллионов тонн зерна. Общая его стоимость оценивается в 15 миллиардов долларов США.

Турция не только будет покупать зерно дешевле, но и будет получать его раньше других государств. А все потому, что в Стамбуле будет создан координационный центр. Там будут контролировать отгрузку продовольствия из Украины.

россия не продержалась и суток

Хотя соглашение и подписали, на действия россии это никак не повлияло. Страна-агрессор еще раз продемонстрировала свои террористические наклонности, не продержавшись даже суток. Одно из последних проявлений – ракетный удар по Одессе 23 июля.

Около 11:00 оккупанты атаковали Одесский порт. Заметим, что на тот момент там хранилось зерно, готовое к экспорту. Такой поступок изрядно разозлил мировое сообщество. В то же время он доказал, что с россией дел вообще нельзя иметь.

И хотя в тот же день россия всячески пыталась выкрутиться, 24 июля страна-агрессор подтвердила, что удар нанесла она. Оговорилась спикер министра внутренних дел мария захарова. Она сама подчеркнула, что оккупанты атаковали Одессу ракетами "Калибр".

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