Это важно не только для Украины, – Братчук рассказал детали выхода первого судна с зерном

Из морского торгового порта "Одесса" вышло первое судно с украинским продовольствием. Его безопасность подтверждается гарантиями ООН и Турции.

Это турецкое судно, плывущее под флагом Сьерра-Леоне. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По его словам, на борту корабля 26 тысяч тонн украинской кукурузы, которые должны прибыть в порт Триполи, Ливан.

Как отмечает министр инфраструктуры, этот выход (корабль – 24 канал) происходил. Мы уже слышали, как он гудит, выходя из акватории Одесского порта,

– отметил Сергей Братчук.

Он рассказал, что надеется на соблюдение всех мер безопасности, гарантированных ООН и Турцией.

"Этот проект важен не только для Украины. Я особенно хочу это подчеркнуть. Он важен для всего мира. Мы, украинцы, имея такую генетическую память о голодоморах, которые совершала на нашей территории россия, знаем о жизни во время голода. Именно поэтому стараемся спасать весь мир", – добавил Сергей Братчук.

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