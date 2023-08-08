Глобальный Юг отказывается от Путина: какие интересы преследуют эти страны

Политика Владимира Путина и фашистский империалистический образ России отталкивают традиционно лояльные к ней страны Глобального Юга. В частности, они возмущены поведением Москвы по продовольственному вопросу и зерновому соглашению.

Об этом 24 Каналу сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Наиболее чувствительно на это отреагировали бедные страны Африки, для которых зерновой вопрос является критическим.

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"Глобальный Юг отказывается от Путина. Это процесс. Ведущие страны региона возмущены поведением России в отношении продовольственного вопроса и зернового соглашения, – прежде всего, наиболее чувствительные в зерновом вопросе страны Африки, которым грозит голод", – сказал публицист.

В то же время, Глобальный Юг не занимает однозначно проукраинскую позицию, потому что имеет предубеждения относительно Запада. Собственно, они ничего не имеют против Украины, но сейчас она является членом Западной коалиции.

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Реакция ЮАР на "зерновую щедрость" России

В ходе саммита в Санкт-Петербурге лидеры африканских стран подняли вопрос продолжения действия зернового соглашения. По всей видимости, их не удовлетворила "подачка" России в виде 50 тысяч тонн зерна беднейшим странам Африки.

"По этому поводу метко высказался президент ЮАР. Он сказал, что они приехали на саммит не милостыню просить, а решать проблему с зерновым соглашением", – вспомнил Андрей Пионтковский.

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