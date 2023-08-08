Глобальный Юг отказывается от Путина: какие интересы преследуют эти страны
Политика Владимира Путина и фашистский империалистический образ России отталкивают традиционно лояльные к ней страны Глобального Юга. В частности, они возмущены поведением Москвы по продовольственному вопросу и зерновому соглашению.
Об этом 24 Каналу сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Наиболее чувствительно на это отреагировали бедные страны Африки, для которых зерновой вопрос является критическим.
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"Глобальный Юг отказывается от Путина. Это процесс. Ведущие страны региона возмущены поведением России в отношении продовольственного вопроса и зернового соглашения, – прежде всего, наиболее чувствительные в зерновом вопросе страны Африки, которым грозит голод", – сказал публицист.
В то же время, Глобальный Юг не занимает однозначно проукраинскую позицию, потому что имеет предубеждения относительно Запада. Собственно, они ничего не имеют против Украины, но сейчас она является членом Западной коалиции.
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Реакция ЮАР на "зерновую щедрость" России
В ходе саммита в Санкт-Петербурге лидеры африканских стран подняли вопрос продолжения действия зернового соглашения. По всей видимости, их не удовлетворила "подачка" России в виде 50 тысяч тонн зерна беднейшим странам Африки.
"По этому поводу метко высказался президент ЮАР. Он сказал, что они приехали на саммит не милостыню просить, а решать проблему с зерновым соглашением", – вспомнил Андрей Пионтковский.
Зерновое соглашение: последние новости
- В интервью болгарскому изданию глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина будет экспортировать зерно, нравится это Кремлю или нет. Он также добавил, что уже принимаются соответствующие меры, позволяющие это делать.
- В Институте изучения войны считают, что нет признаков того, что Россия планирует вернуться к зерновому соглашению. Но для того, чтобы продолжать экспорт зерна, Украине не нужна Россия. Для Украины выгоднее, чтобы все видели, что страна-агрессор не готова к нормальной мировой дипломатии.
- В украинской разведке планируют проверить всю информацию по взрыву в порту Турции, который состоялся 7 августа, когда загружали судно зерном. В ГУР предполагают, что к инциденту может быть причастна Россия.