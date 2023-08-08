Про це 24 Каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Найбільш чутливо на це відреагували бідні країни Африки, для яких зернове питання є критичним.

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"Глобальний Південь відмовляється від Путіна. Це процес. Провідні країни регіону обурені поведінкою Росії стосовно продовольчого питання та зернової угоди, і перш за все постачань до найбільш чутливих у зерновому питанні країн Африки, яким загрожує голод", – мовив публіцист.

Водночас Глобальний Південь не займає однозначно проукраїнську позицію, тому що має упередження щодо Заходу. Власне, вони нічого не мають проти України, але вона нині є членом Західної коаліції.

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Реакція ПАР на "зернову щедрість" Росії

Під час саміту у Санкт-Петербурзі лідери африканських країн порушили питання продовження дії зернової угоди. Очевидно, їх не задовольнила "подачка" Росії у вигляді 50 тисяч тонн зерна найбіднішим країнам Африки.

"З цього приводу влучно висловився президент ПАР. Він сказав, що вони приїхали на саміт не милостиню просити, а розв'язувати проблему із зерновою угодою", – згадав Андрій Піонтковський.

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