Удастся ли путину заморить мир голодом и зачем ему это

сергей лавров продолжает повторять пропагандистские лозунги своего хозяина, в частности, во время африканского турне, которое началось визитом главы российского внешнеполитического ведомства в Египет.

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Этот визит важен еще и потому, что сергею лаврову очень важно доказать африканским лидерам, что россия непричастна к фактическому провоцированию голода , который может произойти, если россия и дальше будет мешать вывозу украинского зерна через Черное море в Турцию и дальше по странам мира, очень нуждающихся сейчас в продовольствии, причем дешевом продовольствии.

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Однако очень трудно понять, как будет убеждать сергей лавров своих африканских собеседников в том, что россия не создает для них риск голода, если как раз накануне перед его визитом и уже после подписания в Стамбуле соглашений о разблокировании поставок украинского зерна российские вооруженные силы нанесли удар по Одесскому морскому порту даже не признали сначала своей причастности к этому преступлению.

Однако как раз в день, когда сергей лавров уехал в Африку, и министерство обороны россии, и Министерство иностранных дел россии сообщили, что да, это россия совершила это нападение. И они начали оправдывать это свое очередное идиотское действие.

Потому что нельзя считать нормальной ситуацию, когда страна, подписывающая соглашение о разблокировании вывоза зерна, на следующий же день обстреливает порт, из которого должно вывозиться это зерно, а к тому же не признает своей причастности к тому, что она бомбила порт. Но уже на следующий день, когда глава внешнеполитического ведомства должен ехать с визитом, признает свою причастность к бомбардировке. Ну как-то удивительно даже для российского политического руководства.

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Впрочем, согласно высказываниям лаврова, можно было понять, что россиян вообще не интересует, удастся ли вывезти украинское зерно из черноморских портов. лавров объяснял, что проблема голода вовсе не в том, что россия начала войну против Украины. Вовсе не в том, что она фактически мешает транспортировке украинского зерна в страны, которые нуждаются в нем. Вовсе не в том, что она нарушает свои собственные обязательства, когда на следующий день после достижения определенных договоренностей о вывозе зерна начинает бомбардировку Одесского морского порта.

А главная причина голода, оказывается, – в Западе, в том, что Запад ввел санкции и ограничения против россии. И для того, чтобы не было голода (и очевидно, что именно то, что лавров будет говорить всем африканским лидерам, уже сказал это президенту Египта), нужно, чтобы Запад отменил свои санкции против россии.

Хотя честно скажу, что никаких реальных санкций, которые не позволяли бы россии вывозить свое зерно, никогда не было. россия всегда имела возможность торговать с третьими странами своими продуктами. И это только подтверждено соответствующими решениями Европейского союза.

Однако мы прекрасно знаем, что лаврова, как и путина, интересует не реальность, а пропаганда. И именно эту пропаганду он будет навязывать африканским лидерам.

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А вообще, мне кажется, что мы уже понимаем реальные цели российского руководства в Стамубле. Почему они вообще туда поехали, почему сергей шойгу подписывал соглашение с представителями Турции и ООН? Потому что они в принципе надеются, что смогут больше вывезти собственного российского зерна, что ЕС не будет вводить никаких ограничений на те операции их банков, которые связаны с продовольствием.

И таким образом, россия сможет продемонстрировать странам глобального Юга, как она заботится о них, а российская армия будет делать одновременно все возможное, чтобы свое зерно не могла вывезти Украина, чтобы разрушать украинское сельское хозяйство, чтобы не дать возможность Украине получить дополнительные поступления в бюджет.

И тогда будет все, казалось бы, так, как этого желает рф. И в Африке, и в Азии увидят, что россия прилагает усилия для того, чтобы страны глобального Юга не оказались в затруднительной ситуации. И Украина не сможет вывезти свое зерно в эти страны.

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Однако мне кажется, что все равно ресурсов не хватит, и потом путин не добьется еще одной своей важной цели – провоцирования миграционного кризиса, который должен ударить уже по Западу, а не по Югу. И здесь есть, конечно, у путина довольно непростой выбор.

Чтобы спровоцировать миграционный кризис, он должен продемонстрировать своим последним союзникам в Африке и Азии или нейтральным к российско-украинской войне странам, что он готов морить их голодом, только чтобы бороться со своими врагами. А если голода все же не будет – не будет дестабилизирован Запад, и он продолжит помогать Украине.

Какой выбор сделает российский президент, мы увидим уже скоро. Но я не думаю, что это будет логический выбор, честно говоря.

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