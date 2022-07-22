Со стороны россии могут быть провокации, но мы доверяем ООН, – Зеленский о зерновых соглашениях

Владимир Зеленский прокомментировал подписавшиеся 22 июля зерновые соглашения. Он отметил, что возможны провокации со стороны россии. Однако немаловажную роль играет то, что соблюдение правил должно контролировать ООН.

Также отметил важность заключения таких договоров. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение президента.

Это событие Украина и россия подписали исторические соглашения по разблокированию зерна, – Гутерриш

Президент сказал, почему были нужны соглашения

Владимир Зеленский отметил, что в подписании этих соглашений есть сразу несколько важных вещей, которые помогут нашему государству. Прежде всего это доходы фермеров, всего аграрного сектора, а также нашего бюджета. Также важно и то, что будут сохранены рабочие места и появилась возможность провести посевную в следующем году.

Для всех понятно, что со стороны россии могут быть какие-то провокации, какие-то попытки дискредитировать украинские и международные усилия. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров – гарантировать соблюдение договоренностей,

– сказал глава Украины.

Он также подчеркнул, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством.

Обращение Владимира Зеленского за 22 июля: смотрите видео