Для него это деньги, эксклюзив на крови, – Зеленский о расторжении Путиным зерновой сделки

В Кремле 17 июля цинично заявили о прекращении зернового соглашения. Зеленский подчеркнул, что речь идет о выживании мира и голоде, однако российский диктатор думает только о собственных деньгах.

Президент Украины в интервью бразильскому вещателю Globo подчеркнул, что международное сообщество должно давить на российского диктатора, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Россияне снова били по портам, есть существенные повреждения, – Зеленский о ночной атаке "Шахедами"

"Прежде всего, для Путина это деньги"

Зеленский заметил, что речь идет о выживании мира, голоде, реальном социальном хаосе, который может быть из-за непоставки агропромышленного продукта. Впрочем, Путин думает только о собственном обогащении.

Для него это давление. Прежде всего это деньги. Все очень просто: блокируя наше зерно, он продает свое. Он отходит от конкуренции, увеличивается цена его товара. Это эксклюзив на крови,

– подчеркнул украинский лидер.

"Один человек блокирует черноморский коридор"

Добавил, что это прагматика человека, не уважающего международное право, или которому дают возможность сегодня не уважать это право. Зеленский отметил, что Украина очень заинтересована в том, чтобы Бразилия была участником процесса имплементации формулы мира. Там важный пункт – пищевая безопасность. Она как раз проходит через зерновой коридор.

Эти сосуды блокирует Россия – ни кто иной, ни погода, ни Турция, ни какие-либо срывы, ни какие-то условия, санкции и так далі. Ноль. Один человек, блокирующий черноморский коридор. Блокирует угрозами, выстрелами, блокировками военными кораблями тех или иных пространств, не своих территориальных вод. То есть нарушая все,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что Россия заключала соглашение с ООН и Турцией. Ни ООН, ни Эрдоган ничего не нарушили. Однако Путин все равно вышел. Диктатор получит соответствующий результат.

Первое – лишение конкурента. Мир получает более дорогой дефицитный продукт, а он (Путин – 24 Канал) сможет манипулировать, влиять на те или иные африканские государства, азиатские государства, латиноамериканские. То есть где людям нужен этот товар… Для России не существует международного права, где Россия сегодня является субъектом. Гуманизма нет, права нет. Право силы – это единственное, какое у него есть,

– отметил украинский лидер.

На силу нужно отвечать силой

Президент подчеркнул, что должны быть ответные действия. В частности, ООН и Турция должны давить на Путина. К этому должны приобщиться и другие страны, страдающие на этим голодом. Давить надо не только политически, но и экономически. Надо отвечать силой на силу, убежден глава государства.

Зеленский задал риторический вопрос, адекватно ли, что агрессор стреляет по портам. Враг не может оккупировать их.

Он не может высадиться у нас в портах. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам так близко. И он это отлично знает и ориентируется. То есть, он не может оккупировать – это не военная цель. Он стреляет по Одессе, по портам и по центру, по историческому центру. Неделю назад снова церковь, снова полностью разрушена, попадание снова специальное,

– подчеркнул президент.

Добавил, что это не о зерне. Это террор населения, чтобы оно сломалось, не выдержало, жило в темноте.

Также Зеленский подчеркнул, что Путин неадекватный человек со своим окружением, пока идет война, зарабатывает большие деньги на вот таких блокировках.

Он радикально настроен на уничтожение людей в Украине. И это его первый шаг. Если бы Грузия стояла, сколько можно, если бы это было возможно, у них были бы такие же страдания, такие же просто они меньше. Поэтому Украина в глобальном терроризме, который Путин распространяет на нашу землю, мы первые в этом глобальном терроризме. И дальше он пойдет, дальше пойдет,

– подчеркнул глава государства.

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Обратите внимание! Ранее в МИД сообщили, что всего через 9 дней после выхода России из зернового соглашения, агрессор уничтожил 180 тысяч тонн украинского зерна. Враг повредил 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.

Ночью 2 августа террористы снова атаковали портовую инфраструктуру Одещины. Есть существенные разрушения. В ОК "Юг" отметили, что в результате российской атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор.